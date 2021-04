La foto en primer plano de Cinthia Fernández llorando

Cinthia Fernández publicó una impactante foto que se sacó tras su descargo contra el padre de sus hijas.

Cinthia Fernández tuvo un fuerte y emotivo descargo este martes en Los ángeles de la mañana, después de una reaparición mediática de su ex Matías Defederico:

«Me gustaría que fuera presente. Ahora hace un mes que las chicas no lo ven porque estuvo en una fiesta clandestina y ellas son de riesgo. No me interesa su vida privada, me interesa el cuidado de mis hijas en plena pandemia. Si él cumpliera con lo que tiene que cumplir, yo me llevaría bien con él», aseguró sincera.

“Todo el tiempo me dice que va a contar cosas y que mis hijas van a tener vergüenza de mí porque ‘su mamá es una trola’. Y no fue la única violencia. Me tiene amenazada con que yo le había metido los cuernos. No lo hice, ojalá lo hubiera hecho», agregó.

Las lágrimas de Cinthia Fernández siguieron tras el programa, algo que mostró con una foto y el siguiente texto en Twitter: “Gracias inmensas. ¡Estoy muy feliz de poder desahogarme después de mucho tiempo! ¡Gracias a todos simplemente! No sé porque lo hice solo lo sentí y estoy muy feliz de poder ser libre”.