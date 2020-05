La fiscalía pidió 3 años de prisión efectiva para Esteban Hotz

La fiscala Cecilia Martiní solicitó la pena de 3 años de cumplimiento efectivo y 10 de inhabilitación para conducir para Esteban Hotz, acusado del delito de homicidio culposo por la muerte de seis personas en un choque en el llamado Cruce de Anguil.

El pedido de Martiní fue formulado durante la ronda de alegatos que se desarrolla este miércoles en el Centro Judicial de Santa Rosa.

En tanto, el abogado José Mario Aguerrido -que actúa como querellante en nombre de Mónica Siderac y Raúl Eloy Palacio (padres de Franco y Daiana Palacio), Horacio Roberto Abascal y Fabiana Alejandra Oses (padres de Guadalupe Abascal); Nicolás Rossotto (padre de Isabella Rossotto)) y Romina Vanesa Janiel Diez (madre Franco Palacio)- solicitó 4 años de prisión para Hotz.

La calificación técnica de la acusación a Hotz -un martillero público de 31 años- es la de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor; por conducir excediendo en 30 kilómetros la velocidad máxima permitida y por ser más de una las víctimas fatales.

El choque ocurrido el 25 de diciembre de 2018, a las 12.15, cuando manejando un Mercedez Benz B200 por la ruta nacional 5, de oeste a este, impactó a la altura del cruce con la ruta provincial 7 el lateral izquierdo de un Peugeot 206, donde iban Franco Gabriel Palacio, Guadalupe Ana Abascal, Daiana Palacios, Gonzalo Palacios, Milagros Palacios e Isabela Rossotto. Todos ellos fallecieron a raíz del impacto.Una pericia de los técnicos de la Agencia de Investigaciones Científicas (AIC) concluyó que Hotz pasó por el cruce e impactó contra el vehículo de la familia a 174 km/h. Es decir, tres veces de la velocidad permitida en ese lugar. Y eso fue el factor determinante del siniestro.

Pero el acusado negó que haya ido rápido. “Como tenía poca nafta, un cuarto de tanque, iba despacio. No sé porqué inventaron la velocidad que inventaron. Nunca anduve a esa velocidad», juró. Y agregó: «Cuando estoy llegando al cruce (de las rutas 5 y 7), el Peugeot 206 se abrió a la derecha, yo continué mi marcha y me dobló en U (sic). No me dio tiempo absolutamente a nada”.