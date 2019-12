La CTEP, Barrios de Pie, CCC y el Frente Darío Santillán lanzaron su propio sindicato

El gremio se llama Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y nació por iniciativa de cuatro organizaciones sociales. El saludo del Presidente.

Un nuevo sindicato vio la luz sobre el final de 2019. Se trata de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que tuvo su bautismo hoy en el microestadio de Ferro. El gremio surgió a partir de la unión de cuatro organizaciones sociales: la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán. En tanto, el dirigente social de la CTEP Esteban “Gringo” Castro será designado secretario general del sindicato. Se calcula que esta agrupación gremial contará con, al menos, 500.000 personas, lo cual lo ubicaría como segundo gremio en cantidad, por debajo de Comercio. Y eso puede llegar a abrir una polémica: la representación dentro de la CGT. Durante el acto de lanzamiento de la UTEP se pasó un video del presidente Alberto Fernández celebrando la novedad: “Me hubiera gustado estar con ustedes, pero no pude. Los saludo desde Olivos, me hubiera gustado estar con ustedes, pero hoy tengo un día complicado. Es muy bueno que hoy estén sellando la unidad para la conformación de un nuevo sindicato. La unidad es una fuerza singular”, saludó el mandatario, según informó la agencia de noticias Télam. Quien sí estuvo presente fue el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, que además se filmó en un video en el que expresó: “Es muy importante el lanzamiento de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Trabajadores son los que tienen trabajo formal, los que hacen changas, los que se crean su propio trabajo y los que buscan trabajo. Hay que ir a una conformación de una gran unidad del movimiento obrero, porque el trabajo se reconstruye de abajo hacia arriba. La Argentina crece de abajo hacia arriba. Crece con economía popular. Con gente encarando actividades en la construcción, en el textil, en la economía del cuidado, en la producción de alimentos, en el reciclado. Es un buen inicio la UTEP para conformar una gran unidad de los trabajadores”. También dijo presente en el microestadio el jefe del gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, en representación de la CGT, y Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, que lo hizo a título de la CTA. Por otra parte, el diputado nacional y dirigente de la CCC, Juan Carlos Alderete, fue uno de los principales oradores del acto, y en su discurso trazó el recorrido de “cuatro años” que hicieron las organizaciones hasta sellar una unidad que posibilitó el surgimiento de la UTEP. “Representamos y vamos a defender a trabajadoras como esas que se levantan temprano y le dan el desayuno a los pibes en los comedores. Esas fueron las luchadoras más importantes que tuvimos en estos años de lucha contra el macrismo”, afirmó Alderete. Juan Grabois, otra de las caras más importantes en lo que hace a los movimientos sociales, no pudo estar allí aunque mandó su saludo desde las redes sociales. “Me tocó estar en el exterior pero quiero compartir con todos la inmensa alegría de ver los frutos del trabajo persistente de miles de militantes para poner de pié un sector de la clase trabajadora que hasta hace poco era invisible. La UTEP es poder popular”, escribió.

Fuente:perfil.com