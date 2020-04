La CPE debería dejar de cobrar el pack fútbol

Pese a que la Copa de la Superliga está suspendida, la Cooperativa Popular de Electricidad sigue cobrando el Pack Fútbol.

Así al igual que el mes pasado vuelve a enviar a sus suscriptores la factura con el abono básico de $ 371.90 más los servicios adicionales de Pack Fútbol TNT Premiun $ 239.67, más Foxs Premiun $ 239.67.

En otros lugares del país como por ejemplo Telecentro en CABA, y Direct TV se dejó de cobrar el pack por una razón obvia: los asociados no pueden pagar por un servicio que no se brinda. A ellas se suma Cablevisión que emitirá una nota de crédito a sus suscriptores con la factura del mes de Mayo.

Los operadores de cable anunciaron que a partir de abril dejarán de cobrar por transmisiones que, con el fútbol suspendido, no se están produciendo. Como el pago se realiza por adelantado, el descuento recién se producirá en mayo.La CPE que hará ? ¿reintegrará el monto cobrado indebidamente en Abril por un servicio no prestado ?.Es lo que corresponde, pero como no se ha expresado hasta el momento, no lo sabemos.