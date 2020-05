La CPE comenzará a realizar conexiones de internet

Una demanda en la cuarentena son las conexiones o ampliación del servicio. Hasta ahora los operarios no pueden ingresar a los hogares. El presidente de la CPE, Alfredo Carrascal, anticipó que un inminente decreto los autorizará.

El presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Popular de Electricidad, Alfredo Carrascal, anticipó este martes que en los próximos días los operarios podrán ingresar a los hogares para realizar conexiones de internet o ampliar la oferta del servicio actual.

El directivo confió que ese es un reclamo, por ejemplo, de los docentes que pretenden una mejor prestación en velocidad y datos para poder cumplir con las tareas de virtualización de la enseñanza. Carrascal dijo que el gobierno nacional autorizaría el servicio a través de un decreto.

La cuarentena por la pandemia del coronavirus hizo crecer la demanda de internet. Las actividades escolares generaron que muchos usuarios requieran más acceso a paquete de datos y velocidades.

«Estamos evaluando en qué momento y en qué condiciones realizar las nuevas conexiones en un marco difícil. Venimos a dar respuesta, de esta manera, a una demanda fuerte y muy sentida de la población», expresó el dirigente cooperativista.

En la actualidad, los operarios de la Cooperativa Popular de Electricidad no efectúan este tipo de trabajos debido al protocolo vigente de distanciamiento por lo que los operarios no ingresan a las viviendas para no mantener contacto cercano con los usuarios.

«Tenemos muchísimos reclamos, por ejemplo, de docentes o comerciantes de la ciudad: nos preguntan ‘cómo puede ser que la gente entre a comprar cosas y no lo pueda hacer el personal de la CPE’. Nosotros siempre respondemos lo mismo ya que tienen razón en sus reclamos pero la realidad es que no podemos», sostuvo Carrascal.

“Tenemos conocimiento que en estas horas está en análisis un último DNU que habilitaría el Servicio de Conexión a Internet en los hogares y nos permitiría hacer conexiones domiciliarias nuevas”, anunció.

Desde el principio de la cuarentena, los operarios no pueden ingresar a los hogares a resolver cuestiones técnicas. “Ahora estamos evaluando en que momento podemos hacer nuevas conexiones, que vienen a respuesta a una demanda muy sentida de la gente”, remarcó.

“Sabemos que hay situaciones, sobre todo de docentes y familias que necesitan de más velocidad de Internet, pero para eso hay que cambiar los equipos en los hogares y esto hay generado muchas dificultades”, reconoció.

La CPE presta internet desde los 2 a los 50Mb. “Un equipo de 2 se puede ampliar a 6 y el cambio se puede hacer por teléfono. Pero si se requiere de más velocidad, 10 o 20 MB, hay que cambiar los equipos”, indicó.