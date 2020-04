La CPE aclara que internet, TV y servicios sociales deben pagarse

En las vísperas del vencimiento de las boletas del servicio eléctrico, la Cooperativa Popular de Electricidad (CPE) aclaró que el beneficio de la postergación del pago de la cuota de abril que dictaminó la Provincia únicamente rige para «determinados asociados que cumplen con ciertos requisitos». A su vez, señalaron que esta prórroga «no alcanza» a los otros servicios que ofrece la entidad. «Enfermería, funeraria, seguros, telecomunicaciones o cuotas de Artículos del Hogar no están amparados por este decreto», detallaron.

Días atrás, y como parte de un paquete de medidas destinadas a paliar la crisis económica que generó la pandemia del coronavirus, el gobernador Sergio Ziliotto anunció la postergación del pago de la factura de electricidad de abril, la cual se podrá pagar el primer mes de 2021. Una decisión que fue celebrada por los pampeanos pero que generó ciertas dudas e inquietudes por parte de las cooperativas que se encargan de brindar este servicio.

Es que este beneficio no alcanza a todos los usuarios, sino que incluye a una parte del universo de asociados. Además, tampoco abarca a los otros servicios que ofrecen las entidades solidarias como por ejemplo cable, internet o enfermería. Y, ante este escenario, se teme una caída en la recaudación.

«No para todos».

Ante este panorama, el presidente del Consejo de Administración de la CPE, Alfredo Carrascal, aclaró ante una consulta de LA ARENA que el «pago que se va a postergar es para algunos determinados asociados, no es para todos». Tampoco -continuó- abarca a los demás servicios que ofrece la entidad solidaria santarroseña: «Sea enfermería, funeraria, seguros, telecomunicaciones, cuotas de Artículos del Hogar, no están amparados por este decreto».

Entonces, ¿quiénes son los beneficiados? Según explicó el cooperativista, «lo que establece el decreto 665/2020 que se anunció el viernes pasado, es esta medida beneficiará a los usuarios residenciales con consumo de hasta 150 kW por mes. Aquellos que superen este consumo quedan afuera de la postergación».

«Después, los comerciales con consumo de hasta 300 kW/mes; industriales con consumo hasta 2.000 kW/mes y asociaciones civiles (clubes) con consumo de hasta 2.000 kW/me, también tendrán la posibilidad de pagar la factura de abril a partir de enero de 2021 y hasta seis cuotas sin interés», agregó Carrascal, a la vez que recordó que esta medida «complementa el decreto del presidente Alberto Fernández, que prevé que se podía tener una mora de hasta tres recibos, por 180 días libre de corte del suministro».

Recaudación.

Aunque la CPE recién tendrá los datos concretos a fines de esta semana, la entidad solidaria mostró su preocupación sobre cuál será el porcentaje de asociados que abonará la boleta de luz de este mes. «A nosotros nos genera algunas dudas, que se van a disipar en estos días, porque estamos en vísperas del vencimiento de la factura eléctrica y todavía no tenemos certeza del monto de lo que vamos a recaudar», reconoció Carrascal.

«Y, por este motivo, considerando a aquellos usuarios que pueden y quieren pagar y no han recibido su factura porque no tienen acceso a los medios digitales, en esta semana vamos a enviar las boletas en papel. Así, con factura en mano van a poder corroborar también si están o no dentro de este universo de beneficiados. Si un beneficiado pagó, se le hará una nota de crédito por ello», continuó en ese sentido.

Sin embargo, el cooperativista reveló que «la mayoría de las consultas que recibimos de la CPE esta semana, tienen que ver con los asociados que quieren pagar pero están preocupados porque no tienen el manejo de la tecnología para acceder a la factura. Por eso implementamos el envío de las boletas vía papel. La inquietud es esa, querer pagar y no tener la factura».

«Mañana vamos a tener un panorama más certero sobre cuál es la situación en la recaudación. Por su puesto se evalúan alternativas de cómo seguir adelante, en caso de que no se pueda llegar a una cierta cantidad de recursos que se necesita. Nosotros por su puesto vamos a privilegiar el pago de los salarios y el pago de los proveedores», precisó Carrascal.

«No obstante, trascendió en la mañana de hoy (por ayer) que las cooperativas eléctricas en provincia de Buenos Aires están relevando que tuvieron una recaudación cercana al 30 % de lo que tener», alertó el cooperativista quien concluyó: «En este escenario, hay que dejar en claro el esfuerzo grande que están haciendo todos los trabajadores de la CPE, también los miembros de Salud provincial y los medios de comunicación».

Para evitar filas.

El titular de la CPE, Alfredo Carrascal, precisó que «para evitar que se formen grandes filas y que haya aglomeración de personas» en los diferentes puntos de pago, la entidad disputo tres fechas de vencimiento diferentes para las boletas de luz. «Está dividido por zonas, la primera será el lunes 6, la siguiente para el viernes 9 y la restante para el lunes 13», aclaró Carrascal, quien anticipó que la cooperativa ya acondicionó sus instalaciones para atender a los usuarios una vez que culmine la cuarentena.