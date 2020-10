La concejala Sueldo pide licencia por la denuncia de la asesora

El bloque del oficialismo le pidió ese “gesto” mientras dure la investigación judicial. Una asesora había denunciado que le exigía la mitad del sueldo y que trabajara en su casa particular.

La concejala Natalia Sueldo pedirá licencia en su cargo, al menos hasta fin de año y sin goce de haberes, a partir de la denuncia penal de una asesora, Sandra Cofré, quién relató que le exigía la mitad del sueldo y que trabajara en su vivienda particular, limpiando y haciendo tareas domésticas. La decisión fue anunciada cinco días después de la denuncia por el presidente del bloque de concejales del oficialismo, José Depetris.

La note de Sueldo para pedir licencia ingresó este martes. Se tratará en la sesión del jueves próximo. A Sueldo la remplazará la edila suplente, Jésica Lorena Guaiquian, una militante marinista que actualmente es asesora del diputado provincial del Frente, Espartaco Marín.

Un gesto

“Desde el desconocimiento tuvimos que empezar a investigar algunas cuestiones, la propia concejala deslinda a la institución y poniendo el tema en la órbita de una cuestión personal, cosa que es así, está en el campo de la justicia, que determinará si hay causales o no”, anunció este martes el presidente del bloque del Frente de Todos, José Depetris.

“Generamos la discusión y el debate para cada una de las cuestiones del bloque. Cada cual dio sus pareceres y arribamos a un gesto político, solicitarle que se tome una licencia sin goce de haberes al menos hasta que la justicia tenga el tiempo suficiente para algunas situaciones, no prejuzgar y tomar esta decisión como gesto político”, explicó.

“Estaríamos en condiciones de una licencia si hubiera algún elemento para la investigación. Estamos tranquilos, dando una señal a la sociedad y a esperas de lo que resuelva la justicia”, añadió.

“No podemos prejuzgar, no tenemos elementos, es algo que tiene que determinar la justicia. La licencia es para no entorpecer y dar un posicionamiento desde el bloque”, confió en declaraciones radiales. “Nos vimos sorprendidos por la noticia, si es que es cierta. No sabíamos de la situación, por supuesto”, aclaró.

Por su parte, otro concejal del bloque oficialista, Mariano Rodríguez Vega, consideró “una buena medida” el pedido de licencia y confió que “fue consensuado con el bloque”.

“No estamos ante una situación del bloque, es una trabajadora que dependía de ella. Yo desconocía lo que dice la denuncia. Si se llegara a confirmar es repudiable y tendría que dar un paso al costado. Esta decisión es la mejor y es el mensaje que hay que dar, de someterse a la justicia”, completó.

La denuncia

denunciante

La denunciante, Sandra Cofré, con el fallecido puntero político de Zona Norte, “Pepe” Rodríguez.

El jueves de la semana pasada la concejala fue acusada de “abuso de autoridad, cohecho y extorsión” por su colaboradora Sandra Cofré, quien cobra como auxiliar y también realizaba tareas domésticas.

Cofré se presentó ese día ante el Ministerio Público Fiscal, en la fiscalía a cargo de Natalia Urruti, donde relató los hechos ocurridos entre diciembre de 2019 y los últimos días del mes de septiembre.

Allí, la denunciante contó que empezó a trabajar con Sueldo en el Concejo Deliberante apenas asumió su banca representando al Frejupa. Desarrolla tareas como auxiliar / secretaria “sin tener contrato firmado”.

Cuando en enero de este año se enfermó el marido de Sueldo, el histórico dirigente peronista Ramón “Pepe” Rodríguez, comenzó también a trabajar en la vivienda particular de ambos “realizando tareas de limpieza y asistiendo” a Rodríguez “en el cuidado de su estado de salud” pero “cobrando la misma remuneración que cobraba por su función” en el Concejo Deliberante.

Según relató Cofré en la denuncia, cuando en enero cobró su primer sueldo de 70 mil pesos, Sueldo le reclamó la mitad. La suma era depositada por la Municipalidad de Santa Rosa en una cuenta del Banco de La Pampa, pero la mujer entregó en mano a su superior la suma de 35 mil pesos.

“Ella misma lo exigió diciendo que si no perdía el trabajo, y así durante todos los meses le entregaba 35 mil pesos hasta agoso donde entregué 30 mil”, relató Cofré. Desde ese momento, decidió no entregarle más dinero.

A partir de allí, Sueldo habría empezado a presionarla para que le entregue el dinero tanto de manera personal como a través de terceras personas. Según Cofré, se trató de situaciones de “maltrato, acoso y presiones”. El 5 de septiembre, fue la misma Sueldo al domicilio de Cofré a reclamarle el dinero.

El dinero entregado -unos 275 mil pesos en total- fue “por miedo a perder el trabajao, antes vivía en una situación muy precaria y no era algo pactado como indicaba Sueldo”. Como prueba, la denunciante presentó mensajes de WhatsApp donde la concejala le exigía las transferencias.

Finalmente, la mujer contó que el 29 de septiembre, en su oficina del Concejo Deliberante, Sueldo le advirtió: “ojo con lo que vas a hacer porque la podés pasar muy mal si no me pagás”, recordándole que le consiguió un alquiler y que podrían desalojarla porque “no tenés garantía ni contrato”.

Cofré afirmó en la denuncia que fue la propia Sueldo que le consiguió el departamento porque le exigió que se mudase de su anterior domicilio “para que no tuviera contacto con la familia”.

“No te voy a dar más la plata”

La denunciante Sandra Cofré presentó como prueba el audio de una llamada que le hizo la concejala Ana Natalia Sueldo para pedirle la mitad del salario.

El Diario accedió al audio que forma parte de la denuncia judicial. Parte de ese diálogo, donde ninguna de las dos mujeres profiere insultos o eleva la voz, es el siguiente:

Sandra Cofré – Hola Natalia, no te había podido atender antes. Me habías venido a ver por la plata, me dijo la hija, mirá yo este mes no te voy a poder dar la plata, nada… no sé ni qué decirte, si me querés echar, echáme, medio que ya me cansé.

Ana Sueldo – Con respecto al dinero, vos sabés cómo arreglamos cuando te dije que seas parte de mi equipo, de hecho yo hablé con Luciano…

SC – El tema de que Luciano sepa, de toda la cosa y el trato, es como que me saturó la cabeza. Si me quieren echar, que me echen, ya me cansé, me podrí… es como que sos mi jefa y me manejas todo.

AS- Mi intención no es esa. Si voy a un lado y compro en una tienda yo sé que tengo que pagar la cuota.

SC- Si, sí, sí, pero el arreglo del principio era distinto y después me terminaste diciendo que la plata se la quedaba Franco (hijo de la concejala). Lo peor de todo es que te la estás quedando vos.

AS – No es verdad. Cuando vos me das la plata, la agarra Franco. Vos ahora tenés mil cuestiones, pero cuando yo te dije que iba a ser así, estuviste de acuerdo.

SC – Si me dijiste eso de las cuotas…

AS – No eran cuotas, era la mitad y la mitad. El primer mes te dije quedátela con las nenas, que esto que el otro. Él tiene sus cuentas.

SC – Yo te entiendo que tengas tus cuentas, pero no se la estamos dando a alguien que la necesite realmente. Ya me cansé, hasta acá llegué, esto no es así. Si querés hablar con Luciano, hablá. Franco es un chico joven, no estamos hablando de una persona que necesite, tiene tu casa, tu sueldo y vos lo mantenés.

AS – Sí necesita, vos no sabés las cuentas que tenemos.

SC – Yo también tengo cuentas, pago un alquiler y tengo tres hijas a cargo. Hablemos con Luciano, si me tiene que echar, que me eche.

AS – Yo voy a ver, me dejas helada, porque la verdad, me dejas helada, yo te quise ayudar.

SC – Eso no es ayudarme, quitarme la mitad del sueldo no es ayudarme.