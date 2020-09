La ANMAT prohibió varios alimentos por ser peligrosos para celíacos y alérgicos a la leche

La ANMAT explicó que los productos no aseguraban ser libres de gluten y presentan varias irregularidades. La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes la comercialización en todo el territorio nacional de varios alimentos a base de arroz y soja, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

A través de la disposición 7038/2020 el organismo prohibió la comercialización de varios productos a base de arroz y soja entre los que se encuentran “fideos secos” y “tofu tradicional frito pasteurizado”, por estar falsamente rotulados al consignar un RNPA inexistente, y resultando ser en consecuencia ilegales.

Todos ellos de la marca SOYARROZ y con fecha de elaboración anterior al 24 de julio de 2020. El organismo explicó que los productos cuestionados no consignan en sus rótulos la adecuada declaración de alérgenos y están falsamente rotulados al consignar en el rótulo el atributo de Alimentos Libres de Gluten y el símbolo de Alimento Libre de Gluten con la leyenda “SIN TACC”.

Por tal motivo, la ANMAT emitió un alerta a través de su página web, dirigida a la población celiaca y/o alérgica para que se abstengan de consumir los productos de la marca SOYARROZ.

También se detectaron irregularidades en los establecimientos productores, que no cumplen “con las condiciones edilicias e higiénicas sanitarias” para la elaboración.

La investigación se inició después de que una compradora denunciara que una bebé sensible a la proteína de la leche de vaca, soja, huevo y trigo mediada por inmunoglobulina E “habría consumido el producto investigado”. Como resultado, experimentó una reacción alérgica con manchas y ampollas en la piel.

Tras la inspección del establecimiento se concluyó que las instalaciones no aseguraban la correcta elaboración de productos libres de gluten y se encontraba expuesta a la contaminación con derivados de la soja y el trigo.

El estudio de los envases y de las etiquetas provistos por la empresa evidenciaron el resto de las infracciones, en relación al rotulado y los registros.

El listado completo de los productos analizados

Alimento a base de arroz, tipo fideo seco con maíz, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-20831760 (anterior 02-528538), Nombre de fantasía: fideos de arroz”.

“Alimento a base de arroz, tipo fideo seco con espinaca, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-27812861 (anterior 02-528544), Nombre de fantasía: fideos de arroz”.

“Alimento a base de arroz, tipo fideo seco con morrón, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-20832037 (anterior 02-528545), Nombre de fantasía: fideos de arroz”.

“Alimento a base de arroz, tipo fideo seco integral, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-27814378 (anterior 02-530921), Nombre de fantasía: fideos de arroz”

“Alimento a base de arroz, tipo fideo seco tradicionales, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-27812429 (anterior 02-533099), Nombre de fantasía: fideos de arroz.

“Alimento a base de soja tradicional pasteurizado, libre de gluten, RNPA Ex N° 2019-2054108 (anterior 02-507970), Nombre de fantasía: tofu tradicional”.

“Alimento a base de soja frito, tofu tradicional frito pasteurizado, RNPA ex 2019-21958416 (anterior 02-560949), Nombre de fantasía: ague”.

“Tapa de ravioles, RNPA Ex N° 2019-40026870 (anterior Ex N° 2906-15257/09)

Alimento a base de arroz, tipo fideo seco tradicionales finos, libre de gluten, RNPA N° 02-533099. Nombre de fantasía: fideos de arroz”.

“Alimento a base de soja condimentada pasteurizado, libre de gluten, RNPA N° 02-0511633. Nombre de fantasía: tofu seco condimentado”.