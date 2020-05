La Agrícola anunció que la Rural será en octubre

La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa anunció este viernes las fechas para la tradicional Exposión Rural. Los días elegidos son el 2, 3 y 4 de octubre, según lo informó la propia entidad a través de un comunicado de prensa, donde se aclaró que el evento «quedará sujeto a las normas sanitarias y de control impuestas por el gobierno».

La entidad agropecuaria pampeana confirmó que la organización de la 94° Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial, Industrial y de Servicios, la más importante en la provincia, sigue en pie pese a la pandemia del coronavirus (Covid-19) y la cuarentena implementada para frenar su avance en la provincia. La idea de la Asociación es plantear la fecha como supuesta y, cerca de la misma, ver si es viable o no su realización.

«Largamos la fecha para octubre, obviamente para posicionar ese día, y después cuando empecemos de pleno con la organización de la Expo, por supuesto que nos vamos a tener que sentar a hablar con las autoridades de la Provincia y de la Municipalidad para armar algún protocolo, si es que la permiten hacer», explicó el titular de la Agrícola Ganadera, Víctor Tapié.

«Esa fecha es la tradicional, desde la Agrícola Ganadera siempre organizamos la exposición para el último fin de semana de septiembre o la primera de octubre. Ahora parece que falta mucho pero todavía no sabemos cómo se va a desarrollar la pandemia en el mundo y en Argentina. Para esos días capaz que hay algunas cosas que ya se podrán desarrollar y otras que no», explicó el dirigente.

«Por su puesto, previo a la organización del evento vamos a tener que charlar con las autoridades. Si nos dan el visto bueno ahí tendremos que elaborar algún protocolo. Desde ya nuestra intención es que se haga, pero no vamos a pasar por arriba de las decisiones del gobierno, por supuesto la salud está por arriba de todos y si no están dadas las condiciones no lo haremos», anticipó Tapié, dejando en claro así que desde la entidad manejan la opción de que el evento no se haga en esa fecha.

En ese sentido, afirmó que será necesario tomar todas las precauciones necesarias y que, desde ya, sabe que de realizarse se tendrán que hacer las modificaciones que hagan falta. «En algunos momentos pasaron 18 mil visitantes por la Exposición, de hacerla no creo que podamos ingresar a ese número de personas», planteó el dirigente agropecuario, quien dijo que esto se verá «día a día» para ver cómo va «avanzando la situación».

«Se ha actuado bien»

Consultado sobre cómo está trabajando el sector agropecuario en medio de este contexto de pandemia, el titular de la entidad destacó que «la actividad se ha manejado bastante bien», pese a algunas complicaciones que presentó la crisis sanitaria.

«En lo que es la circulación, la Provincia ha actuado bien, utilizando el sentido común, y no hemos tenido ninguna complicación en ese sentido. Lo que es carga y descarga, o transporte de hacienda y de granos, La Pampa nunca cerró la frontera para estas actividades, por lo cual nunca se cortó con la cadena agroindustrial», señaló Tapié.

«Desde el punto de vista económico, el campo se vio afectado. Obviamente, no en la gravedad del sector comercial por ejemplo, pero el impacto de la pandemia a nivel mundial provocó que bajen los precios de los commodities. También hay algunas complicaciones para exportar», añadió.

«Esas son algunas consecuencias pero respecto a lo local hay que reconocer que se trabajó muy bien. Ahora el problema que tenemos, que se está por solucionar, es que algunos productores que tienen su campo en La Pampa viven en Buenos Aires y tienen ahí complicaciones para ingresar y salir. Eso se planteó y seguro se va a solucionar», sentenció.