La Adela: Más de 10.000 personas vibraron al ritmo de Los Palmeras

Más de 10.000 personas colmaron el predio y le pusieron color a la noche de La Adela durante la segunda noche de la Fiesta Provincial de La Barda. El broche de oro estuvo a cargo de Los Palmeras, que hicieron bailar y cantar a los presentes en una jornada realmente inolvidable.

Se encontraban presentes el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, el diputado nacional, Ariel Rauschenberger, el subsecretario de Industria, Silvano Tonellotto, la subsecretaria de Planificación, Laura Davini, la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón, el subsecretario de Juventud, Gabriel Orellano, intendentes de localidades pampeanas, diputados provinciales, concejales, el rector de la UNLPam, Oscar Alpa, demás funcionarios provinciales y municipales, quienes fueron recibidos por el intendente local, Juan Barrionuevo.

Palabras del intendente

Al dirigirse a los presentes, Barrionuevo expresó su emoción y satisfacción al ver el predio de esta forma, “colmado, lleno de alegría, con todo el mundo feliz y disfrutando de cada una de las propuestas. Para nosotros es un placer recibir a esta multitud, con gente de tantos lugares de la provincia y de provincias vecinas, esta es una localidad que apuesta al turismo y a mantener viva la cultura, en este caso con un gran esfuerzo para acercar artistas de renombre a nuestra querida comarca, aquí, entre la barda y nuestro querido río Colorado, un río que defendemos a capa y espada, junto al ex gobernador Carlos Verna y hoy junto al Gobierno provincial, de la constante apropiación del agua que hace históricamente el Gobierno de Mendoza”.

“Hoy nos ocupa esta Fiesta, la segunda edición como Fiesta Provincial, aunque son muchos más los años realizando este evento tan importante y representativo para nuestra gente, que cada enero espera este evento, que brinda la oportunidad de disfrutar de grandes artistas de nivel nacional e internacional sin tener que viajar grandes distancias”, continuó.

Tras destacar la gran jornada de apertura con diversos artistas y la presentación de Rodrigo Tapari, el jefe comunal expresó: “hoy tenemos el honor de recibir a un grupo de gran trayectoria nacional e internacional, hoy aquí, en La Adela estarán Los Palmeras y mañana concluiremos con un grupo pampeano, con una actualidad muy buena y una proyección aún mayor, Los Caldenes”.

Asimismo dedicó un párrafo especial para los grupos locales y zonales, que acompañan a lo largo del año, “y hoy tienen esta posibilidad de tocar en este gran escenario, con un sonido espectacular, ellos se merecen esta oportunidad, ellos también se merecen brillar”.

“El esfuerzo para acercar este tipo de propuestas musicales es muy grande pero como siempre digo, estamos convencidos de lo que hacemos, todo es por ustedes y por el crecimiento de nuestra localidad. La Adela se viste de fiesta y este año que comenzó será cargado de muchas emociones y de arduo trabajo, tenemos un gran desafío por delante en esta nueva gestión municipal y junto al Gobierno provincial hemos dado inicio a obras trascendentales para garantizar derechos y una mejor calidad de vida, La Adela no se detiene, La Adela avanza”, agregó Juan Barrionuevo.

A modo de cierre, reiteró que “para nosotros este es nuestro mejor lugar en el mundo, y lo queremos compartir con cada uno de ustedes. Le decimos a todos los que nos visitan que se sientan como en su casa, no queremos que sea la única vez que nos visiten. Queremos que vuelvan a conocer lo que hacemos, vengan a visitarnos y a encontrar paz, tranquilidad y a disfrutar con cada uno de los adelenses, porque La Adela es hermosa, pero lo mejor que tiene es su gente”.