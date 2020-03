Kohan: «No hay mosquitos transportando el dengue»

El ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan, expresó este jueves que no hay mosquitos transportando el virus del dengue en la provincia.

En La Pampa se confirmó un diagnóstico leve de dengue en un paciente santarroseño y dos sospechosos en General Acha.

El funcionario aclaró que son «casos importados» de personas que estuvieron en la «zona endémica» y que se pusieron en marcha los operativos respectivos.

«Tanto para el dengue como para el coronavirus no es un éxito impedir que el virus ingrese, es imposible eso, pensarlo es fantasioso. En cuanto al Covid 19 (coronavirus) esperemos que acá, por razones geográficas, o por los tiempos, demore mucho y si llega, el éxito será poner en marcha los operativos que correspondan», sostuvo.

CONSTRUCCION SOCIAL.

Kohan hizo especial hincapié en la «construcción social» y en las medidas preventivas a tomar para evitar el dengue como por ejemplo el descacharrado, el vaciado del agua que se puede juntar, por ejemplo, en neumáticos, y hasta en tanques de algunas viviendas.

«Para el dengue todo lo que hay que hacer es evitar que el mosquito se reproduzca. Debemos tener medidas efectivas como evitar el desarrollo de las larvas y aislar a los pacientes que sean diagnosticados con el virus. El protocolo es fumigar nueve manzanas, no más, no sirve toda la ciudad, es irracional. Sin embargo, y por suerte, no hay mosquitos transportando el virus en la provincia», sostuvo el funcionario.

INFLUENZA.

Kohan anticipó que se vienen épocas donde va a proliferar el virus de la influenza que tiene síntomas similares al coronavirus por lo que resulta vital la consulta al médico.

«Cada uno de nosotros debe estar informado en relación a estos virus y no alarmado: si tengo dolor de garganta y encima fiebre tengo que ir rápidamente al médico. Ahora va a venir la circulación de la influenza, y muchos pacientes van a tener síntomas parecidos al coronavirus. Quiero decirles que el virus de la influenza que baja del norte, ya mató en Estados Unidos a 15 mil americanos. Es tan o más severo que el coronavirus», comparó.