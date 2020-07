Juventud lanzó nuevas propuestas para transitar un “invierno activo”

La Dirección General de Juventud de la Subsecretaría de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, lanza dos desafíos para este invierno. Podrán participar las y los pampeanos de entre 14 y 30 años de edad y habrá premios a los primeros puestos de cada categoría.

Por un lado, se presenta el Desafío Literario “Aventura Pampeana”, que consiste en la escritura de un relato al estilo de “Crea tu propia aventura”, en la que se establece una historia con múltiples finales, a los que se accede avanzando en la lectura y escogiendo qué decisiones toma quien protagoniza la misma. Se exige que como mínimo tenga 10 finales distintos.

La convocatoria cierra el día 18 de agosto del 2020 y las y los ganadores se darán a conocer entre el mes de agosto y septiembre, luego de reunido el jurado que dictaminará considerando la calidad literaria, la adecuada ortografía y redacción y la vinculación del relato a su categoría temática. Los primeros tres puestos por categoría recibirán premios vinculados a la temática literaria. De acuerdo a las posibilidades de la organización, existe la posibilidad de que las obras ganadoras sean publicadas en Instagram, de ser editadas como libros, y/o de hacerlas un relato interactivo, para ser jugado.

En segundo lugar, la Dirección planteó para los meses de julio y agosto el Desafío “Invierno Activo” , que consiste en cuatro sub-concursos en los que deberán realizar sus desafíos y mostrar su localidad, su ciudad, su pueblo y al mismo tiempo participar por distintos premios. Las propuestas están adecuadas al marco del actual distanciamiento social, que permite las salidas al aire libre, cumpliendo los protocolos correspondientes. Se promueve el fortalecimiento del sentido de pampeanidad y de valoración de cada cultura e historia local.

Concurso: Mascotas de tu localidad – Concurso de fotografías y videos mascotas.

Deberán fotografiar o filmar a su mascotas en un lugar representativo de tu localidad.

Concurso: Pampa TikTok – Concurso de videos TikTok.

Debés grabarte en un lugar representativo de tu localidad. Podés estar hablando, bailar o cantar, siempre en ese lugar. Podés, por ejemplo también, realizar un mini-corto contando alguna historia que haya pasado en tu pueblo.

Concurso: Hacé tu magia – Concurso de talentos, destrezas y stand up.

Sabés hacer dominadas con la pelota, o algún truco? Tenés algún talento innato o practicado que puedas demostrar? Tenés algún amigo o amiga que relate cuentos o cuente historias de manera graciosa, con proyección para un Stand Up? Participá! No te olvides de hacerlo en un lugar simbólico de tu localidad.

Concurso: Enmarcá tu pueblo – Concurso de fotografía.

Cada localidad tiene sus lugares mágicos. La idea de este concurso es que las y los fotógrafos profesionales y principiantes puedan tomar retratar los ipantes deberán grabarse o fotografiar los lugares más simbólicos de su localidad. En el formulario de inscripción deberán indicar el sitio y contar por qué es importante para ellos.

La convocatoria a este desafío finaliza el lunes 27 de julio y luego se realizarán rondas de votaciones en la cuenta @jovenesenlinealp . Se premiarán los 5 (cinco) primeros lugares de cada concurso.

Los links de inscripción a los desafíos, junto a sus bases y condiciones, se encuentran en el link linktr.ee/jovenesenlinealp y en las cuentas de Instagram @jovenesenlinealp y @subsecretaria_dejuventud_lp , además de estar disponibles en la web del Ministerio de Desarrollo Social www.mds.lapampa.gob.ar .

Más de 450 inscriptos en las Olimpíadas Juveniles Online

Cerró el plazo de inscripción para las Olimpíadas Juveniles Online, habiéndose inscriptos 453 jóvenes de 59 localidades de la Provincia, entre ellas 25 de Mayo, Abramo, Adolfo Van Praet, Alpachiri, Alta Italia, Anchorena, Anguil, Arata, Ataliva Roca, Bernardo Larroudé, Bernasconi, Caleufú, Casa de Piedra, Catriló, Ceballos, Colonia Barón, Colonia Santa Teresa, Coronel Hilario Lagos, Eduardo Castex, Embajador Martini, Falucho, General Acha, General Campos, General Pico, General San Martín, Gobernador Duval, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Jacinto Arauz, La Adela, La Humada, La Maruja, Lonquimay, Macachín, Mauricio Mayer, Metileo, Miguel Riglos, Monte Nievas, Parera, Perú, Quehué, Quemú Quemú, Rancul, Realicó, Rolón, Santa Isabel, Santa Rosa, Sarah, Speluzzi, Telén, Toay, Trenel, Uriburu, Vértiz, Victorica, Villa Mirasol y Winifreda.

Entre el 15 y 22 de julio se realizaron 60 torneos clasificatorios zonales de manera simultánea y desde el 23 de julio iniciaron las Olimpíadas en su etapa definitoria.