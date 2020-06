Julio en Netflix: qué series, películas y documentales se estrenan

Netflix anunció sus estrenos del mes de julio, donde la variedad de series, películas, documentales y contenidos infantiles tiene sus destacados. “Billy Elliot”, “Harry Potter y la cámara secreta”, “La lista de Schindler”, la temporada final de “Las chicas del cable” y la séptima de “The Blacklist” figuran entre las grandes apuestas.

Series

Las chicas del cable

Netflix

Maldita (17/7/2020)

The Umbrella Academy: Temporada 2 (31/7/2020)

Oscuro deseo (15/7/2020)

Las chicas del cable: Temporada final: Parte 2 (3/7/2020)

Vis a vis: El oasis (31/7/2020)

JU-ON: Orígenes (3/7/2020)

La celestina de la India (16/7/2020)

Chicas buenas: Temporada 3 (26/7/2020)

Desplazados: Miniserie (8/7/2020)

Warrior Nun (2/7/2020)

Get Even (31/7/2020)

The Protector: Temporada 4 (9/7/2020)

Cambio de piel: Antes y después (15/7/2020)

Zac Efron: Con los pies sobre la tierra (10/7/2020)

Símbolos (22/7/2020)

Karppi: Temporada 2 (1/7/2020)

How to Sell Drugs Online (Fast): Temporada 2 (21/7/2020)

¡A cantar! España (24/7/2020)

Da el sí (1/7/2020)

Inside the World’s Toughest Prisons: Temporada 4 (29/7/2020)

El desafío del beso (17/7/2020)

¿Era amor? (8/7/2020)

De cita en cita: Brasil (10/7/2020)

The Blacklist: Temporada 7 (18/7/2020)

Jane The Virgin: Temporada 5 (6/7/2020)

Películas

La lista de Schindler

YouTube

La vieja guardia (10/7/2020)

Bajo el sol de Riccione (1/7/2020)

El stand de los besos 2 (24/7/2020)

Atrapa ese email (3/7/2020)

Una mente canina (3/7/2020)

Encuentro fatal (16/7/2020)

Galletas de animalitos (24/7/2020)

Ofrenda a la tormenta (24/7/2020)

Hater (29/7/2020)

Los infieles (15/7/2020)

Extraordinario (31/7/2020)

Harry Potter y la cámara secreta (30/7/2020)

Spider-Man: De regreso a casa (16/7/2020)

La lista de Schindler (1/7/2020)

Un detective suelto en Hollywood (1/7/2020)

Un detective suelto en Hollywood II (1/7/2020)

El crimen del padre Amaro (1/7/2020)

Jigsaw: El juego continúa (2/7/2020)

Pitch Perfect 3: La última nota /27/7/2020)

Top Gun: Reto a la gloria (15/7/2020)

Francotirador (1/7/2020)

Patinando a la gloria (1/7/2020)

Billy Elliot (1/7/2020)

Tres son multitud (1/7/2020)

Norbit (15/7/2020)

Documentales y especiales

Street Food: Latinoamérica

Street Food: Latinoamérica (21/7/2020)

Jack Whitehall: I’m Only Joking (21/7/2020)

Misterios sin resolver (1/7/2020)

Ciudad del Miedo: Nueva York vs. La mafia: Miniserie (22/7/2020)

El negocio de las drogas: Miniserie (14/7/2020)

Walter Mercado: Mucho mucho amor (8/7/2020)

Last Chance U: Laney (28/7/2020)

Urzila Carlson: Overqualified Loser (14/7/2020)

Causa común (14/7/2020)

Descubriendo a Anna Frank: Historias paralelas (1/7/2020)

La ganadora del Oscar Helen Mirren sigue las huellas de Anne a través de su diario y las vidas de cinco sobrevivientes.

Niños y familia

Los Jóvenes Titanes en acción: Temporada 5

El club de las niñeras (3/7/2020)

Hola, ninja: Temporada 3 (10/7/2020)

Dragones: Equipo de rescate: Secretos de un Ala Musical (24/7/2020)

Ashley Garcia: Genius in Love (20/7/2020)

Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos en el espacio (10/7/2020)

Isla Larva: La película (23/7/2020)

Los Jóvenes Titanes en acción: Temporada 5 (1/7/2020)

Abby Hatcher: Temporada 1 (1/7/2020)

Astro Boy (15/7/2020)

Gormiti (30/7/2020)

Metegol (1/7/2020)

Anime

Transformers: La guerra por Cybertron – Trilogía

Japón se hunde: 2020 (9/7/2020)

Transformers: La guerra por Cybertron – Trilogía (30/7/2020)

Pokémon: Sol y Luna – Ultraleyendas (1/7/2020)

Yu-Gi-Oh!: Temporada 1 (8/7/2020

Yu-Gi-Oh!: Temporada 2 (8/7/2020)