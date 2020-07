Julio Chávez, Natalia Oreiro y más actores realizan un ciclo en beneficio de la Casa del Teatro

Es a partir de este sábado, a las 23, con producción de Ricky Pashkus. Es una charla sobre la importancia del arte.

A partir de este sábado, a las 23, el Canal de la Ciudad presentará la nueva producción de Ricky Pashkus: SET, Siempre es Teatro. Se trata de un ciclo a beneficio dela Casa del Teatro que reúne a personalidades como Julio Chávez, Natalia Oreiro, Laura Fernández, Fernando Dente, Juan Minujín, Julieta Díaz, Benjamín Vicuña y el Puma Goyti. entre otros.

Será una charla sobre la importancia de las expresiones artísticas para comprender el mundo y la existencia. Es un programa que busca darle visibilidad y ayudar a la Casa del Teatro. También se puede donar ingresando en www.donaronline.org.

En el ciclo, Julio Chávez contó: “Me costaba socializar de chico porque estaba muy atento a lo que me pasaba con lo que me gustaba. Me llevó años darme cuenta que mi vocación era el teatro. Para mi el lenguaje es la eternidad. Tengo pena por ser mortal y alegría porque sé que existe lo eterno”.