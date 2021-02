En la semifinal de la Copa, el 0 a 0 en la Bombonera, la goleada de los brasileros en Brasil por 3 a 0 (Pituca, Soteldo y Braga) y la expulsión de Frank Fabra al comienzo del segundo tiempo del partido generó malestar entre los hinchas.

Cristian Pavón se quiso ir de Boca

Tras la eliminación de la Copa Libertadores, Boca siguió sufriendo: a mediados de enero el delantero Cristian Pavón se reunió con el entrenador Miguel Ángel Russo en su tercer día de entrenamientos tras retornar al club de un préstamo de un año y medio en Los Ángeles Galaxy, de la MLS, para manifestarle su deseo de no volver a jugar en la institución porque pretendía continuar su carrera en el exterior del país.

El video de Fabra bailando en la previa de la Libertadores

Sebastián Villa había sido el encargado de dar la cara por el plantel de Boca tras la eliminación en Copa Libertadores en el marco de un polémico video del delantero que había salido a la luz.

«Estamos muy dolidos, fue un golpe muy duro para todos nosotros«, había dicho el colombiano, en medio del ojo de la tormenta.

El video lo mostraba a Villa bailando en una celebración familiar, lo que causó el enojo y reprobación de los hinchas, y que se sumó a la denuncia por violencia de género que le había impulsado su ex pareja Daniela Cortés en plena cuarentena.

«Las imágenes mías que están rondando por ahí son de un cumpleaños familiar en diciembre. Lo subió una persona allegada a mi representante. No era momento para subirlo”, respondió Villa y agregó: “Estoy acá dándole la cara a todos los hinchas, no tengo nada que esconder y quería aclararles esta situación».

Días después esto sería recompensado con la obtención de la Copa Diego Maradona tras ganarle por penales a Banfield, pero no alcanzaría para apagar el fuego de la interna boquense.

Mauro Zárate, explosivo por su falta de juego

La interna mayor explotó cuando Mauro Zárate apuntó contra la dirigencia y el DT: “Estando así no me conviene seguir en Boca”, lanzó el ex Vélez.

El delantero opinó este martes sobre su falta de continuidad en el equipo y deslizó que de esta manera le convendría irse o ser transferido: «Así no me sirve estar en Boca. Nunca tuve chances de jugar en la Libertadores, es muy difícil si no tenés minutos. Para estar a la altura, se necesita jugar«.

¡SE PICÓ! La pregunta de Mauro Zárate a @ArielRodriguez en @LiberoTyC: «¿No vende más hablar mal de Boca que hablar bien?» pic.twitter.com/V0fq9bHFpO — TyC Sports (@TyCSports) January 19, 2021

También se expresó sobre su relación con el DT Miguel Ángel Russo, quien ya lo dirigió en su paso por el Fortín: «Con Miguel hay respeto y un aprecio de mi parte, de él también. Me supo acomodar la cabeza cuando llegó a Vélez, yo era chico. Hemos discutido y le dije que esto no iba a cambiar nada, aunque nos vayamos le voy a dar un abrazo»

Y acerca de la secretaría de fútbol que comanda Juan Román Riquelme, dijo que «el Consejo exige ser responsable al máximo, no hacer boludeces en las redes. Nos llevamos bien con ellos, aparecen cuando tienen que aparecer para charlar«.

El audio del Patrón Bermúdez contra Tevez

Y el “tole tole” en la Bombonera seguiría con el audio polémico audio de Jorge Bermúdez, que forma parte del Consejo de Fútbol, hablando sobre Carlos Tevez tras una foto del 10 con Daniel Angelici en un parador de Pinamar.

«Son personas libres, no están presos, no son delincuentes, al menos socialmente… ¿No? Se pueden juntar, se pueden ver, pueden tomar un café. Nosotros no podemos atacar a Tevez porque se junte con Angelici, con Macri, con los dos juntos, o con los que quiera, amigo”.

“En esto hay que ser muy inteligentes y muy transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros, papá. Él que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son las intenciones. Evidentemente”, sostuvo.

El Patrón había apuntado contra Tevez a mediados del 2019 cuando el futbolista negociaba la renovación de su contrato y, por aquel entonces, había manifestado: “Cuando asumimos, Carlos Tevez era un ex jugador de fútbol”.

Se cansaron de los «malos tratos»

Foto @EmilianoRaddi

Tras el audio, los jugadores se cansaron de los «malos tratos» del Consejo de Fútbol, encabezado por el vicepresidente Juan Román Riquelme y que tiene como interlocutores directos a Marcelo Delgado, al colombiano Jorge Bermúdez y a Raúl Cascini, y exigieron una reunión.

Trascendió que algo que los molestó mucho, por ejemplo, fue la situación del volante Guillermo Pol Fernández, quien por un desacuerdo económico a la hora de firmar su renovación con Boca, el Consejo optó por sacar un comunicado avisando que no iba a jugar más, siendo que aún le quedaban dos meses más de contrato.

El video de Mario Pergolini en medio de la crisis

Tras la reunión privada de jugadores sacudió a Boca, el vicepresidente Mario Pergolini subió un video en el que apuntó a la prensa como responsable de todos los escándalos.

“Bueno, después de mucho tiempo, acá estamos volviendo. Vine a ver si había problemas, pero se ve que no. Voy a tener que buscar en la tele para ver problemas«, lanzó irónico desde la Bombonera.

Después de una hora borró la historia de su cuenta de Instagram. Lo cierto es que la reunión existió y la relación entre el plantel y la dirigencia está rota.

Desde el Consejo aseguraron que los jugadores nunca pidieron la reunión y que se enteraron por los medios.