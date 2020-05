Judiciales deberán tener permiso para circular

Se tramita desde la web del Poder Judicial de la provincia y será una exigencia para el personal y los funcionarios.

El personal judicial, incluyendo magistrados, funcionarios y empleados, deberá contar con la autorización para circular cuando el Poder Judicial normalice sus actividades el próximo lunes, al concluir la feria extraordinaria que fuera dictada como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional.

Así lo informó este viernes el STJ, desde donde detallaron que el permiso podrá tramitarse a través de la web del Poder Judicial (justicia.lapampa.gob.ar) a partir del primer minuto de mañana sábado, ya que se creó un link específico, que figura en la página de ingreso como “certificado de circulación” y que conecta directamente al formulario para tramitar dicho documento.

Tal requisito figura en el artículo 3° del decreto 927 del Poder Ejecutivo Provincial, con fecha de hoy, por el cual se exceptúa del aislamiento obligatorio y de la prohibición de circular a “las personas afectadas a la prestación del servicio de justicia”.

El texto señala que “las personas que se desplacen con motivo de la prestación del servicio de justicia (magistrados, funcionarios y empleados) deberán contar obligatoriamente con la autorización para circular que emita el gobierno provincial”.

Además aconseja que esos desplazamientos sean caminando o usando vehículos propios para evitar el transporte público, excepto que esa sea la única alternativa para llegar a los lugares de trabajo.

El decreto también remarca que el personal judicial, al reanudarse la actividad, deberá cumplir con las “pautas para el funcionamiento de los organismos del Poder Judicial en el período de máxima emergencia sanitaria” y las “medidas y recomendaciones sanitarias” ordenadas por el Superior Tribunal de Justicia en el acuerdo N° 3705, en el marco de la pandemia del Covid-19.

La principal novedad para el lunes será que habrá un servicio de turnos on line -que comenzó a funcionar hace cuatro días- para la atención de abogados, procuradores, auxiliares de la justicia y público en general. Esos turnos pueden gestionarse también a través de la web del Poder Judicial y su constancia será una exigencia indispensable para ingresar a los edificios judiciales. Ese mecanismo on line no será de aplicación en el ámbito del Ministerio Público.