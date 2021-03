Juana Viale regresa a la televisión: sus primeros invitados

La actriz vuelve a la pantalla chica desde un nuevo estudio y con escenografía renovada.

Juana Viale seguirá al mando de los programa: La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand hasta que la diva pueda darse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, luego de un año afuera de la pantalla.

Mirtha: «Hasta que no me den la segunda dosis, no haré nada»

Viale volverá renovada, ya que grabarán desde La Corte, en Chacarita, que cuenta con más de 500 metros cuadrados.

Los invitados para el sábado a la noche serán Martín Bossi, quien vuelve al teatro con “Comedy Tour” y además protagonizará la apertura del programa junto a Viale, el periodista y conductor Matías Martin, el conductor Darío Barassi, que hablará de cómo atravesó el coronavirus y de su gran momento profesional con 100 argentinos dicen, y el periodista Diego Leuco.

El domingo 28 de marzo en el ciclo continuará con los clásicos almuerzos, y Juana recibirá en la mesaza al periodista Nelson Castro quien hace poco presentó su segundo libro y permitirá conocer su pasión por la música en vivo, la actriz y conductora Soledad Silveyra, el músico, comediante y conductor Jey Mammon quien además de hablar de su presente en la TV con Los mammones, y aseguró que le llevará una sorpresa a Juana, y el cantante Ulises Bueno quien hablará de su presente y cómo se prepara para La Academia de ShowMatch, donde brindará un cierre cantando en vivo.

La escenografía será del doble de tamaño. Habrá 105 metros de pantalla y una cocina incorporada en la que la chef Jimena Monteverde se encargará de preparar los platos que disfrutarán la conductora y sus invitados. En cuanto a los looks, Juana continuará con los diseños de alta costura de Gino Bogani.