Juan Barrionuevo: “La Adela debe desarrollarse turísticamente y en industrias, desde el PALA”

El intendente de La Adela Juan Barrionuevo, destacó al Parque Agroindustrial (PALA) como motorizador del crecimiento de la parte privada y generador de empleo.

El intendente señaló que “al principio tuvimos que salir a buscar a los inversores, ahora son ellos los que ven a La Adela y su parque agroindustrial como una ubicación estratégica ya que se encuentra entre las Rutas nacionales 22 y 152 con una mirada puesta no en Buenos Aires sino en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén”.

Añadió que “desde nuestra parte estamos trabajando muy fuerte en eso porque va a ser el futuro de La Adela, pero para esto debemos crecer con los servicios. El inversor necesita energía eléctrica y gas natural, es por eso que hemos elevado el pedido al secretario de Energía, Matías Toso, lo hablamos con José Vanini, secretario General de la Gobernación, para buscar las soluciones y que no se nos caiga este proyecto que genera mano de obra a través del privado”.

Consideró que “las limitaciones son en esos dos puntos. La energía eléctrica que la suministra Río Negro y el gas natural mediante el suministro de Camuzzi Gas del Sur. Planteamos esto ya que los inversores necesitan mayor cantidad de energía eléctrica y gas, sobre todo cuando vemos pasar dos gasoductos hacia Buenos Aires tan cerquita”.

Reiteró que “gracias a Dios contamos con un apoyo muy importante del Gobierno provincial a través del secretario de Energía, el secretario General de la Gobernación, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, y desde la Secretaría de Asuntos Municipales. La Adela debe desarrollarse turísticamente y en industrias, desde el PALA”.

El intendente de La Adela expresó que el actor principal este año ha sido el COVID-19. “Nosotros estamos muy agradecidos del gobernador, Sergio Ziliotto a la hora de entender nuestras preocupaciones por la situación sanitaria, somos una localidad limítrofe, yo no creo que haya en otro lugar dos localidades de diferentes provincias que estén tan pegadas una a la otra. Dos municipios, dos intendentes con nuestras diferencias a tal punto que en su momento se cortó el puente que nos une. Por eso destaco el acompañamiento y el fuerte apoyo del Gobierno provincial a la hora de tomar decisiones, teniendo en cuenta que hay mucha gente de La Adela que trabaja en Río Colorado y mucha gente de Río Colorado que trabaja en La Adela”, enfatizó.

Comentó que durante la pandemia estuvieron los ministros, la Secretaría de Asuntos Municipales y el gobernador Ziliotto muy presentes vía telefónica en momentos como por ejemplo cuando la provincia de Río Negro tomó la decisión de cortar el puente. Desde marzo hasta la fecha ha sido muy difícil con muchas situaciones y sobresaltos, nerviosismo, discusiones con la parte privada, pero uno siempre priorizó, como lo hace el gobernador de la Provincia, la salud de los pampeanos”, concluyó.