Joven fue hallada tirada y con heridas

Una mujer (28 años) fue hallada tirada, con rastros de lesiones y en estado de shock, en la mañana del sábado en la banquina de una calle cercana al cementerio de 25 de Mayo. La Policía y la Fiscalía local están investigando de oficio porque la supuesta damnificada se niega a hablar y a radicar la denuncia. Estuvo internada hasta ayer en el hospital.

La situación comenzó a visibilizarse poco después de las 8.30, momento en que una pareja de vecinos, que hacía trekking en un camino cercano el sector del cementerio, hallaron a una joven tirada en una de las banquinas. El lugar está en inmediaciones del tramo de la ruta provincial 34 que conduce a Casa de Piedra y a unos mil metros de la zona urbana.

Los caminantes dieron aviso a la policía que de inmediato puso en marcha el protocolo. En este contexto se presentaron en el lugar autoridades de la Unidad Regional IV, de la Comisaría y de la Unidad Funcional de Género y el área de Criminalística. También de la Fiscalía, y agentes sanitarios del Hospital Jorge Ahuad.

«Esta pareja venía caminando y se encontraron con esta chica que estaba en posición fetal y en un aparente estado de shock emocional. Enseguida el tema fue abordado con las medidas de contención a la mujer. Y también se hicieron las acciones investigativas», contó el comisario inspector Alberto Fix, jefe de la UR IV.

Controvertido caso.

Para el jefe policial el caso es controvertido. «Es una situación confusa. Orientamos el caso sobre un posible abuso, pero es imperioso que ella haga la denuncia para avanzar en nuestra tarea de investigación», dijo.

Fix admitió que la joven tiene heridas. «Tiene algunas compatibles con las quemaduras que se hacen con un cigarrillo, pero no tenemos informes médicos como para saber si son recientes o de larga data. Hay muchas medidas, como el peritaje de su celular y efectos personales como ropa, que están supeditadas a que ella haga la denuncia. Hemos hablado con la mamá, pero ella, hasta el momento, no ha dado detalles», reveló.

No hace denuncia.

La joven tiene 28 años, es madre de un niño de 8 años que al momento de darse la situación estaba con sus abuelos. Ella está en convivencia con un joven con quien reside en una chacra cercana al lugar de donde fue hallada. Asimismo se supo que poco antes había tenido una discusión con su pareja aunque de carácter trivial.

«Nosotros, junto a la Fiscalía, estamos investigando de oficio. Hasta ahora la damnificada no quiere hacer la denuncia y no podemos tomarle una declaración para tener datos ciertos. De cualquier manera seguimos trabajando, porque más allá de estas circunstancias personales de esta joven, queremos saber qué pasó porque es nuestro trabajo», concluyó Fix.