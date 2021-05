Jornada de capacitación para equipos de Zona Sanitaria II

El responsable de la Coordinación de Desastres y Emergencias Sanitarias (CODES), Juan Barbero, contó que junto a los equipos de Salud de la Zona Sanitaria II se realizó una jornada de entrenamiento para la realización de testeos rápidos (test de antígeno), en localidades con niveles de atención 1, 2, y 3 que no cuentan con laboratorios “para poder acortar los tiempos de diagnóstico de las detecciones de COVID en territorio”.

“Esto nos permite que un pueblo que no contaba con laboratorio y antes tenía que hacer una búsqueda activa con laboratorio de otro lugar o bien enviar las muestras para PCR, lo que trae aparejada la respectiva demora. Anticipar los tiempos de diagnóstico y permitirle a la enfermera, médico, administrativo, tomar decisiones en cuanto a los diagnósticos oportunos, los aislamientos respectivos, detección de brotes, seguimiento y pesquisas en residencias de personas mayores e iniciar tratamientos, por ejemplo, con ivermectina en tiempo y forma”, añadió el profesional a la Agencia Provincial de Noticias.

Se trata de un test muy sensible y específico, diseñado para acortar tiempos ya que cuando da positivo no es necesario el PCR, explicó Barbero, quien informó que si el resultado es positivo se diagnostica a la persona con COVID.

“Conforme fue avanzando la pandemia y exigiéndonos complejizar, hay una necesidad de descentralizar y empoderar el primer nivel y parte de la estrategia del Ministerio de Salud es dejar capacidad instalada y confiar en la dinámica del equipo local. Hoy la estrategia es empezar a que los equipos realicen los test de antígeno, supervisar la lectura de esos test para validarlos y cargarlos en los sistemas de seguimiento, y a su vez seguramente habrá una segunda etapa donde dejemos referenciada cada localidad con el hospital regional de mayor complejidad para poder vincularlos y que sigan trabajando como lo vienen haciendo desde hace tiempo”, concluyó.

Formaron parte de la jornada integrantes de la Dirección de Atención Primaria, CODES, Departamento de Bioquímica de la Dirección de Epidemiología y como es referencia de la Zona Sanitaria II referentes del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno.