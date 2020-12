Jorge Taiana contradijo a Claudia Villafañe: «Estamos mejor que nunca»

La madre de Dalma y Gianinna contó que estaban en un impasse, pero la otra parte lo negó.

Otra noticia irrumpió esta semana en torno a la familia Maradona. Según trascendió, Claudia Villafañe se había separado de Jorge Taiana luego de 17 años de amor.

En Nosotros al mañana contaron que la concursante de Masterchef negó la ruptura, pero admitió que había una crisis de pareja: «Estamos pasando por un trance. No hay separación». Pero en Intrusos, Paula Varela contó una charla con el empresario, que negó esa información.

“Hablé con Jorge y me dijo ‘es todo mentira. Estamos mejor que nunca. Hablé también con la otra parte, con el entorno de la otra parte, y también lo desmienten. Y me demostraron mucho asombro con la mentira, que por qué mentir con algo así en este momento. Sienten que hay maldad y alevosía. De parte de Claudia me dijeron que es todo mentira y que están bien”, comentó.