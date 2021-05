Jerusalén: reportan fuego en cercanías del Muro de los Lamentos

Hamas disparó varios cohetes sobre territorio israelí. Hasta el momento se registraron al menos 20 muertos en la Franja de Gaza.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) disparó varios cohetes sobre territorio israelí, poco después de amenazar con una escalada militar si las fuerzas de Israel no se retiran hoy por la noche de la Explanada de las Mezquitas, en la Ciudad Vieja de Jerusalén, escenario de violentos enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes que dejaron hasta ahora más de 20 víctimas, entre ellas nueve niños, y más de 65 heridos, todos ellos de Palestina.

Luego de darse a conocer la noticia y de que medios digitales palestinos difundieran imágenes de cuerpos sin vida de dos menores, fuentes militares israelíes adjudicaron la explosión a un lanzamiento fallido de un cohete por parte de las milicias palestinas. El cohete iba a ser lanzado hacia territorio israelí pero «salió mal», expresó un responsable militar israelí.

Según el diario The Times of Israel fueron siete los cohetes que se lanzaron desde la Franja de Gaza, de los cuales uno habría sido interceptado por las defensas antiaéreas, mientras que el resto cayó en zonas abiertas y por el momento no se registraron personas heridas.

La organización islámica dio a Israel «hasta las 18 de esta noche para retirar a sus soldados» de la Explanada de las Mezquitas y del barrio de Sheij Jarrah, en Jerusalén, admitió en un comunicado el portavoz del brazo militar del movimiento.

Agencias internacionales reportaron explosiones en Jerusalén después de que sonaran las sirenas de ataque aéreo, poco después de la amenaza de Hamas.

El ataque se produce en medio de una violenta jornada de enfrentamientos entre palestinos y policías israelíes que dejaron hasta ahora más de 305 heridos, según la Media Luna Roja palestina.

El Ejército israelí publicó este lunes en Twitter un vídeo en el que asegura que se puede ver uno de los últimos bombardeos y cómo el proyectil impacta contra tres miembros de Hamas que estarían lanzando cohetes.

La agencia palestina de noticias Maan dijo que «la resistencia en la Franja de Gaza lanzó una andanada de cohetes contra la Jerusalén ocupada», mientras fuentes israelíes dijeron que se dispararon seis cohetes desde la Franja de Gaza, varios de los cuales aterrizaron en Jerusalén.

Ante el aumento de la violencia, el Consejo de Seguridad de la ONU, a pedido de Túnez, debe reunirse para abordar la situación en Jerusalén.

Marcha en el denominado “Día de Jerusalén”

La reanudación de los enfrentamientos coincide con la celebración, según el calendario hebreo, del Día de Jerusalén, que marca la conquista de la parte oriental de la ciudad por Israel en 1967.

Ayer, la policía de Israel autorizó una controvertida marcha por Jerusalén que los israelíes hacen cada año en esta fecha para reivindicar su soberanía sobre la ciudad, pese a la ola de violencia y a que los palestinos ven el desfile como una provocación.

Hoy temprano, tras una reunión del Gabinete de emergencia, la marcha fue cancelada.

Los israelíes celebran la captura de Jerusalén este en una guerra contra países árabes en 1967, conflicto en el que Israel también capturó Cisjordania y la Franja de Gaza.

Posteriormente, Israel se anexionó Jerusalén este, el sector de mayoría palestina de la ciudad, y considera a toda Jerusalén como su capital.

Palestina busca fundar un Estado independiente que abarque Cisjordania y la Franja de Gaza, con Jerusalén este como capital.