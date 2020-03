ISS solicitó realizar trámites por medios electrónicos y telefónicos

El Instituto de Seguridad Social (ISS) instó a la población a utilizar la web institucional para realizar distintas consultas o trámites. Además, comunicó los nuevos horarios de atención vigentes en la oficina central de la obra social SEMPRE y reiteró vías de contacto telefónico.

Desde el ISS se apeló a la responsabilidad social de la población para evitar visitas innecesarias a las oficinas y así impedir la propagación del coronavirus. La línea rotativa es 2954-433974, opción 1 para el Servicio de Previsión Social, 2 para SEMPRE, 3 para DAFAS y 4 para la Dirección de Seguros.

Jubilados y préstamos

El Servicio de Previsión Social resolvió que la atención de préstamos personales continuará con normal funcionamiento durante el mes de marzo, haciendo especial hincapié en el respeto de turnos previos.

En cuanto a jubilados, se suspendió la entrega de recibos de haberes en los distintos centros de atención. La página web del ISS cuenta con una sección especial para descargarlo e imprimirlo en: “Sistema de Emisión de Recibos de Haberes” o el link https://reciboshaberes.isslapampa.gov.ar/RecibosHaberes/servlet/hlogininicioseg

Asimismo, se suspendió por el plazo de 90 días el control de supervivencia, plazo durante el cual no se exigirá la presentación de los respectivos certificados. También en los centros de atención se implementarán medidas preventivas para evitar la circulación de público y la realización de trámites presenciales.

Otras vías de atención serán la sección “contactos” de la web institucional y el teléfono 02954-433974, opción 1 del Servicio de Previsión Social: Departamento de Préstamos Personales (opción 1), Liquidación de Jubilados (opción 2), Atención de Trámites Previsionales (opción 3), Despacho (opción 4) y Afiliados (opción 5).

En la web institucional de la caja, los afiliados podrán imprimir recibos de haberes, obtener información sobre los requisitos para acceder a un beneficio previsional, imprimir credenciales, generar una boleta de depósito para pago de cuota de préstamo personal y/o cargo, consultar el calendario de cobro, turnos e información sobre préstamos, consulta de trámites jubilatorios, obtener la constancia de certificación negativa, entre otras inquietudes.

Sempre

Desde la obra social se solicitó a los afiliados no acercarse a las oficinas para realizar trámites comunes o que no sean urgentes, poniendo especial hincapié en el lema “Yo te cuido. Tú me cuidas. Entre todos nos cuidamos”.

Por ello, se recomendó utilizar los medios electrónicos como la página web institucional, donde los afiliados podrán consultar profesionales, farmacias y centros de salud convenidos con la obra social, imprimir planillas de patologías crónicas solicitadas por el médico para la prescripción de medicamentos, o las fichas o requisitos para trámites de afiliación e información sobre convenios, entre otros servicios.

La web también cuenta con una sección para consultas más puntuales en el acceso “Contáctenos”, mediante un formulario.

La vía de contacto telefónica con la obra social es 02954 – 433974, opción 2, con posibilidad de comunicarse a Afiliaciones (opción 1), Farmacia (opción 2), Derivaciones (opción 3), Auditoría médica (opción 4), Autorizaciones de prácticas (opción 5), Adherente (opción 6), Prótesis y órtesis (opción 7) o bien al 0800-999-7949.

Asimismo, se aclaró que las derivaciones fuera de la provincia se realizarán solo para casos de urgencias y/o atenciones que no puedan postergarse atendiendo la patología del paciente. El formulario para esta solicitud se puede imprimir desde la web www.isslapampa.gov.ar/sempre-inicio/ (opción formularios).

En la oficina de casa central se implementaron medidas preventivas para evitar la circulación del público y la realización de trámites presenciales, como la colocación en la planta baja del edificio de contenedores con rótulos donde se podrán depositar las órdenes de prácticas, medicamentos y otras prestaciones que requieran autorización previa.

Estos trámites deberán colocarse dentro de sobres con los datos completos del paciente como apellido y nombres, N° de CUIL, domicilio, teléfono y dirección de email, información obligatoria para que sean devueltos o respondidos.

En casos excepcionales que requieran un asesoramiento más personalizado, se habilitará un teléfono en el primer box, donde el afiliado será comunicado con el departamento específico.

Desde SEMPRE se precisó que serán priorizados los casos urgentes y se solicitó a los afiliados colaboración para iniciar trámites con la antelación suficiente como para gestionar las respuestas.

Además, se comunicaron los nuevos horarios de atención en la casa central: de 7.30 a 12.15 podrán concurrir afiliados menores de 60 años y de 12.30 a 14.30 los mayores de 60 años.

La obra social reiteró la importancia de respetar las recomendaciones para evitar la propagación del virus, como la concurrencia a lugares públicos en casos innecesarios y detalló que los prestadores de SEMPRE se encuentran conectados a una red de validación en línea por lo que algunos estudios pueden ser autorizados en el mismo lugar de realización.

Dafas

En sintonía con los protocolos preventivos, DAFAS informó que el programa televisivo del Telebingo Pampeano se realizará sin presencia de público en la sala de sorteos.

También recordó las vías de contacto para realizar consultas: 02954-433974 (opción 3)

-Departamento Mesa de Entradas: interno 8500, email despacho@dafas.isslp.gov.ar

-Departamento Otros Juegos: interno 8526, email dptootrosjuegos@dafas.isslp.gov.ar

-Departamento Relaciones con Agentes Oficiales: interno 8562, email relacionageoficiales@dafas.isslp.gov.ar