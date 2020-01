IPAV: Reunión de trabajo en General Pico

El presidente del IPAV, Jorge Lezcano, se reunió con la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, para dialogar sobre cuestiones habitacionales y proyectos de trabajo conjunto entre Provincia y Municipio.

Lezcano llegó acompañado por el gerente Técnico, Mariano Ferreti, y luego de agradecer el recibimiento por parte de la intendenta, hizo referencia a la dificultad que tiene La Pampa respecto a las soluciones habitacionales.

“Lo primordial es la tierra, así que con muy buen criterio se ha obtenido la sanción de dos leyes que nos habilitan a empezar a darle forma a la contención y a posibles soluciones. Por indicación del gobernador Zilioltto nosotros estamos urgidos por preparar herramientas para empezar a dar soluciones; no podemos empezar de otro modo que no sea con el banco de tierras, con mirar cuáles son las posibilidades actuales de cada uno de los municipios y así venimos a Pico, que ha sido una de las cuatro ciudades más castigadas con el tema vivienda”, expresó Lezcano.

El titular del IPAV destacó el buen funcionamiento del Plan Mi Casa, “pero en Pico, Santa Rosa, Toay y General Acha esta solución no ha estado porque pasa la cantidad de habitantes, por lo que estamos buscando realidades municipales, alternativas provinciales a través del IPAV y a la expectativa de lo que pueda anunciar el Gobierno Nacional”.

Recordando la reunión en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación explicó que informalmente se están planificando los organigramas en esa cartera, “estamos esperando los nuevos anuncios”.

A modo de cierre, informó que desde el Instituto Provincial Autárquico de Vivienda se están preparando diferentes alternativas para llegar a buscar soluciones habitacionales para los pampeanos a partir del FONAVI “sin que sea exclusivamente FONAVI. Estamos hablando con todos los actores del tema habitacional, así como hay relaciones interministeriales para trabajar distintos programas, estamos trabajando también en reuniones con el Banco de La Pampa, con cámaras empresariales, y la búsqueda con los intendentes para ver qué alternativas se promueven a través de cuestiones locales”.

Intendenta

Fernanda Alonso brindó la bienvenida a las autoridades y contó que la reunión de trabajo se basó en temas puntuales, “nosotros también venimos desarrollando temas internos y ellos vienen a plantear el cómo seguir en materia habitacional, donde Pico viene con un cierto atraso a partir de la política nacional (del Gobierno anterior) en materia habitacional que rezagó a La Pampa y a todas las provincias que no fueron beneficiarias de viviendas”.

El atraso en cuatro años de gestión se hace difícil de remontar, continuó la intendenta, quien destacó el esfuerzo del Gobierno Provincial en desarrollar el Plan Mi Casa, para localidades de menos de 10 mil habitantes y brindar así soluciones a los vecinos.

Finalmente se esperanzó en el trabajo que realiza el IPAV, de buscar alternativas provinciales, “y esperando también la decisión nacional”.