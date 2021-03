Intensa tarea de Búsqueda Activa en Rancul

La directora del Hospital José Padrós, Roxana del Sueldo, remarcó el buen trabajo que se realizan en las localidades de Rancul y Quetrequén para la búsqueda activa, que comenzaron hoy y se extenderán hasta mañana.

Del Sueldo explicó a la Agencia Provincial de Noticias que se encuestaron 373 personas, de las cuales surgieron 6 sintomáticos. «Hicimos un buen trabajo, ahora las vamos a citar para hisopar, para ver cómo están en el transcurso del día de hoy y mañana por la mañana, dependiendo del inicio del síntoma. Por otro lado, esta tarde continuamos para poder completar lo que habíamos planificado para la jornada, ya que nos quedaron algunas manzanas sin recorrer», contó.

Además, destacó la buena respuesta y predisposición de los vecinos para realizar las tareas. «En todos los aspectos nos atendieron, hubo gente que decía que era sintomática, y eso está bueno porque es la forma de poder cortar la transmisión, no ocultando los síntomas o minimizando la situación. Consideramos entonces que existió buena respuesta de la gente», agregó.

Por último, reflexionó que confrontar la pandemia debe ser una cuestión unívoca «esto lo hacemos entre todos o no lo hacemos, Salud Pública no puede sostener esta lucha en soledad. Lo vamos a lograr si todos ponemos un granito de arena. Usemos las medidas de protección que tenemos, el barbijo, el distanciamiento físico, alcohol en gel. Cumplamos con los protocolos, si vamos a un negocio, vayamos con el barbijo y exijamos que nos atiendan con un barbijo también. Es la mejor vacuna que tenemos actualmente», concluyó.