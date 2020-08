Intendente cuestionó salario municipal y “mandó” a trabajar a las mujeres

Se trata de Juan Miguel Nosetti, jefe comunal vecinalista del distrito bonaerense de Salliquelló. La oposición cuestionó sus palabras y tuvo que exponer sus disculpas.

No fue la mejor declaración. Y en consecuencia se armó un revuelo local. Juan Miguel Nosetti, intendente de Salliquelló, uno de los siete distritos bonaerenses que no responde al Frente de Todos ni a Juntos por el Cambio, otorgó un aumento del 7 por ciento a los trabajadores municipales y, en consecuencia, otorgó una entrevista con una radio local (FM Oasis) para hablar sobre el alcance y la importancia de dicha medida. Sin embargo, las cosas no salieron según lo esperado.

El intendente vecinalista dejó en claro que la suba en los salarios no alcanza para cubrir las necesidades de hoy pero que se tomó la libertad de “sacar cuánto gana en promedio un empleado municipal y asusta el número”. Y siguió: “Estamos pensando que, si tenés un solo sueldo en una familia, por supuesto que no alcanza. Pero sabemos que trabajan dos. Los hijos no se hacen de a uno, se hacen de a dos. De bolsillo hay solamente 16 personas que ganan menos de 20 mil pesos y tienen sueldo de 20 horas semanales, 4 horas por día”, sostuvo el jefe municipal.

La respuesta de la oposición no tardó en llegar. Y fue el Frente de Todos quien tomó la palabra a través de un comunicado. “Repudiamos las declaraciones vertidas por el Intendente. Percibimos por su parte un total desconocimiento e ignorancia de la verdadera realidad socioeconómica que atraviesan los y las trabajadores municipales y un desprecio por la constitución familiar. En cuanto al análisis superficial que realiza sobre los salarios municipales, es una falacia considerar que en promedio no son tan bajos, cuando sabemos que en realidad la mayoría están debajo de la línea de pobreza”.

Y sumaron que “más grave aún, resulta la falta de conocimiento y percepción de las políticas públicas en género y diversidad, culpabilizando a las mujeres de su territorio y responsabilizando a las mismas de su constitución familiar, sin tener en cuenta a las mujeres que viven solas y están a cargo de sus hijos. Estas expresiones del intendente, están muy lejos del discurso inicial de su gestión, donde ponía énfasis en un plan de gobierno fortalecido por la relación que iba a establecer con los y las trabajadores municipales, percibiéndose en estos 9 meses la falta de sensibilidad social, sin una mirada solidaria y comprometida con la realidad que nos toca vivir”.

Tras la carta de la oposición y debido a lo que generó en la ciudad, el intendente debió salir a hablarle a la comunidad y eligió las redes sociales para hacerlo. “A partir de los dichos que han circulado en las redes y que son de público conocimiento, quiero pedir disculpas a cada uno de los vecinos que pude haber dañado con los comentarios vertidos. Desde ya, en mi rol de Jefe Comunal y de vecino, nunca fue mi intención generar ningún tipo de malestar y, debo reconocer, que la interpretación que han tenido mis dichos, han sido la consecuencia de una forma equivocada de expresar un mensaje, en una situación puntual, y que de ningún modo eso representa mi pensar”, sostuvo.

Y agregó que “valoro y destaco cada día la labor de los trabajadores municipales, ya que es gracias a cada uno de ellos que me es posible ejecutar las funciones para las que fui elegido, las cuales me llenan de honor. Parte de poder desempeñarme como Intendente, es reconocer cuando cometo un error, ya que es a partir del reconocimiento que el cambio y la mejora son posibles. Es por ello que pido mis más sinceras disculpas a toda la comunidad, ya que la falta de claridad al comunicarme, ha generado esta triste situación”.