Inhabilitan a la mayoría de las terrazas en Santa Rosa

Solo tres comercios completaron el trámite ante el munnicipio, y serían autorizados en las próximas horas. Otros 18 serían inhabilitados.

El director de Obras Particulares Victor Rodríguez informó que la mayoría de las 21 terrazas instaladas en Santa Rosa serán inhabilitadas porque los propietarios no completaron los trámites.

Apenas unas tres terrazas podrian tener la autorización en las próximas horas, pero las restantes 18 ya no podrían funcionar al menos hasta la semana próxima cuando completen el trámiten y logren (con las adecuaciones que le indiquen) la habilitación.

La ordenanza 6445/20 reglamentó las terrazas. Otorgaba plazo hasta el 20 de diciembre para la adecuación. Ahora se aplicaría estrictamente el plazo fijado y los comerciantes expresaron su queja.

Rodríguez explicó que “desde que se sancionó la ordenanza (20 de octubre), por el mes de octuibre, empezamos a notificar e hicimos algunas observaciones, porque muchas estaban hechas”.

Precisó que “eran de la parte de seguridad, la parte eléctrica, la baranda de seguridad. Y lo tenía que presentar, firmado por un profesional”.

Recordó que en hubo una nueva notificación en noviembre. “Volvimos a informar sobre lo que faltaba y teníamos desde el inicio el 20 de diciembre como fecha tope. Debía estar habilitado y aprobado”, afirmó.

“Se iban a inhabilitar, hasta tanto no se complete el trámite administrativo. En realidad que se complete el proyecto. La mayoría tiene instalación eléctrica, por lo que debía adecuarse a la reglamentación de instalaciones al aire libre”, explicó.

Además las terrazas tiene un perímetro de seguridad, que tiene que estar concretado. “En general no estaba”, afirmó.

Es decir, sólo tres completaron el trámite y quedaba pendiente la autorización,después de las correciones que tenga el proyecto. Incluso quedaba algún ida y vuelta con el consejo profesional de los proyectos presentados.

Además Policía de Tránsito completa con una banda de color amarillo perimetral, que aporta a la seguridad vial.

“Aunque esté finalizado el trámite, si no se hacen las correciones, no las vamos a habilitar”, dijo Rodríguez.

Explicó que en las distintas reuniones quec realizaron con el sector gastronómico, este fue advertido de la necesidad de completar el trámite.

También en los últimos días se retiraron los cercos, que habían sido autorizados en forma precaria. El 21 de diciembre se labraron actas para que se retiraran en 48 horas.