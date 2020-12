Inglaterra: La tormenta Bella provoca terribles inundaciones en el sur

Inundaciones en el Reino Unido. La tormenta Bella, con sus vendavales y fuertes lluvias, han anegado diferentes regiones del sur de Inglaterra en Bedfordshire, Gloucestershire y South Norfolk.

Más de 1.300 hogares han sido evacuados. La policía advierte de una situación grave a lo largo del río Great Ouse.

«Vivimos aquí desde hace 14 años y nunca vi algo igual», decía esta damnificada.

No ocurría algo así desde hace décadas. Es increíble lo rápido que sucedió todo. No me gustaría verme en medio del torrente» decía este otro testigo de las inundaciones causadas por un temporal, cuyas operaciones de evacuación se vieron dificultadas por las fechas navideñas y las restricciones ligadas a la pandemia de coronavirus.

«No ha sido exactamente el mejor año y esto es otra cosa más que agregar al 2020, de las cosas que no son buenas», decía una mujer junto a varias casas inundadas.