Incorporarán a un millón de niños y adolescentes a la AUH

El presidente Alberto Fernández prevé anunciarlo este jueves, cuando se cumplirán 11 años de la firma por la entonces presidenta Cristina Kirchner del DNU 1602/09, que puso en vigencia la asignación.

El Gobierno anunciará mañana la eliminación del tope de cinco hijos para percibir el beneficio de la Asignación Universal por Hijo (AUH), de 3.540 pesos, en el marco de la incorporación de un millón de niños y adolescentes al beneficio.

Según fue indicado en la agenda oficial, el presidente Alberto Fernández hará el anuncio este jueves a las 15:00, cuando se cumplirán 11 años de la firma de la por entonces presidenta Cristina Kirchner del DNU 1602/09, que puso en vigencia la asignación. El Gobierno considera que el tope de hasta cinco chicos por grupo «estigmatiza» a familias vulnerables numerosas y restringe derechos que corresponden a la niñez. En tanto, se está analizando todo el padrón -que es de 2,3 millones de padres de 4,3 millones de chicos- para extender la asignación a los chicos de familias alcanzadas por el tope. Los chicos que se incorporan se detectaron mediante el cruce de datos incluidos en las bases del Renaper, la Dirección Nacional de Migraciones y el Registro Nacional de Reincidencia». Unos 300.000 no tienen partida de nacimiento ni DNI, que están en trámite de regularización. El 52% de los 2,3 millones de padres que cobran la asignación tiene un solo hijo. Otro 28% tiene dos hijos, el 13%, tres, con cuatro hijos está el 5% de los padres y con cinco se ubica el 2%, según datos de la ANSES. Cobran la AUH, que se ajusta por la movilidad previsional, el padre o madre (priorizando a la mamá) que vive con los menores y reúna ciertas condiciones: – Estar desocupado. – Ser trabajador no registrado (sin aportes). – Trabajador del servicio doméstico. – Monotributista social. – Inscriptos en Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros programas de Trabajo. Del monto total, de $ 3.540, el 80% se cobra mensualmente y el 20% restante de forma anual con la presentación de la Libreta de Asignación Universal, que incluye el certificado de salud y de escolaridad. En el caso de los hijos con discapacidad, la Asignación mensual es de $ 11.535, y no hay límite de edad. Además, se abona una ayuda escolar anual de $ 2.966. En las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, provincia de Buenos Aires, la AUH es de $ 4.602, y para los chicos con discapacidad, de $ 14.996. Se estima, según cifras oficiales, que tras la pandemia la indigencia afecta a 3,2 millones de niños y adolescentes. Y en total hay 9,3 millones de chicos pobres, incluidos los que están en situación de indigencia.