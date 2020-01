Incendios en Australia: luchan para salvar a los animales atrapados por el fuego

Por eso los residentes comenzaron el rescate de animales además de proteger sus casas.

Decenas de koalas fueron llevados al Parque de Vida Silvestre de la Isla Canguro, pero se cree que la mitad de la población de esa especie murió como consecuencia de los incendios, informó el sitio australiano 7News.

Más de 155.000 hectáreas de bosques, granjas y complejos turísticos de la isla quedaron calcinadas tras el paso de las llamas.

Un total de 23 personas murieron y más de 1500 viviendas fueron destruidas en todo el país como consecuencia de los incendios.

BREAKING NEWS: Just in from SAPOL – Kingscote and Penneshaw now the only safe places to be on Kangaroo Island. The rest of the entire island now under threat #KIFires #7NEWS pic.twitter.com/FzAG9a8DLp

— Casey Treloar (@CaseyTreloar) January 3, 2020