Importante reunión de trabajo del IPAV en General Pico

Autoridades del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda y de la Municipalidad de General Pico se reunieron en el Edificio MEDANO para avanzar en importantes proyectos de soluciones habitacionales para la ciudad.

El encuentro fue encabezado por el presidente del IPAV, Jorge Lezcano y la intendenta local, Fernanda Alonso, quienes estuvieron acompañados por los gerentes del organismo provincial y funcionarios municipales.

Respecto a la reunión, Jorge Lezcano comentó que “venimos a trabajar sobre varios temas. La intendenta se ha reunido con nosotros, con el Gobernador en su momento y hoy venimos a poner la situación en territorio o en papel con los equipos de trabajo, ya que viene el IPAV con el equipo prácticamente completo”.

Participaron de la Gerencia Técnica del Instituto para observar situaciones planteadas en relación al estado estructural del barrio Malvinas; desde la Gerencia Técnica Administrativa para manejar escrituras y situación dominial; desde la Gerencia de Legales, para observar el avance del banco de tierras, donde se construirán viviendas a futuro; desde la Gerencia de Planificación, que contiene el programa PROMEBA y donde en su momento se presentó un proyecto que hoy está en cartera.

“Es un día más que de anuncios, de empezar a darle forma a muchas cuestiones que se venían hablando”, agregó el presidente del IPAV, quien agregó que se venía trabajando en base al anuncio de viviendas que hizo el gobernador Sergio Ziliotto el 1 de marzo. “Atravesamos esta crisis donde el presupuesto estuvo ocupado en la parte sanitaria y hoy estamos empezando a desarrollar el resto de las situaciones que responden a las políticas de Estado, y hay una necesidad imperiosa de la vivienda. El problema número uno de la construcción de viviendas es la obtención de tierras y hoy vamos a charlar muchos sobre el tema con la intendenta y su equipo porque entendemos que la vivienda es una de las alternativas planteadas por el Gobierno nacional, la vivienda y el hábitat, con el Argentina Construye, que no es solo específicamente la construcción de viviendas sino desarrollar y darle forma a las soluciones que necesita el hábitat”.

A modo de cierre, Lezcano informó que en General Pico se trabaja en un predio de 60 hectáreas destinado a la construcción de viviendas, rubro que se vio muy golpeado en los últimos cuatro años debido a que no se continuaron los planes nacionales. “Tuvimos la disposición del ex gobernador Verna para las localidades de menos de 10.000 habitantes (Plan Mi Casa), quedaron cuatro localidades (General Pico, Santa Rosa, Toay y General Acha) sin construcción desde hace años, entonces, Ziliotto hoy está pensando y ya lo anunció, cómo generar un programa para darle solución a esta situación”.