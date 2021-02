Hubo controles preventivos, de tránsito y alcoholemia en la Provincia

El Ministerio de Seguridad de manera conjunta con la Policía de La Pampa, desplegó una serie de vehiculares y alcoholemia, en diferentes localidades de la Provincia, a fin de prevenir incidentes y preservar el bienestar de la ciudadanía.

En el marco de los múltiples operativos realizados durante la noche del viernes y madrugada del sábado, en los diversos puntos de la provincia de La Pampa, se efectuaron un total de 30 infracciones, se retuvieron 5 vehículos y se registraron 7 testeos de alcoholemia positivos.La finalidad de estas acciones coordinadas es profundizar los mecanismos de prevención y control enmarcados en el incremento de flujo de circulación social dado por los nuevos permisos y ampliaciones horarias otorgadas.Como desde hace tiempo, a los puestos fijos de control vehicular se le sumaron múltiples operativos móviles, rotativos y patrullajes preventivos, con el fin de abarcar un mayor rango de inspección para persuadir y evitar cualquier tipo de infracción de tránsito.

Santa Rosa

En la capital pampeana la División de Accidentología de la Unidad Regional I juntó a personal de Tránsito de la Municipalidad de Santa Rosa efectuó operativos con control de documentación y alcoholemia, que se extendieron durante el fin de semana en diferentes lugares y horarios. Además, se realizaron patrullajes preventivos con el fin de controlar el efectivo cumplimiento de las normas impuestas por la actual normativa vigente.

Como resultado de los procedimientos, se registraron 3 infracciones de tránsito, 1 test de alcoholemia positivo y se retuvo 1 vehículo.

General Pico

En la localidad de General Pico se consumaron operativos de control general en conjunto entre el personal de Tránsito de la Municipalidad local y los efectivos policiales dependientes de la Unidad Regional II.

Como resultado de los mismos se labraron un total de 6 infracciones comunes a la Ley Nacional de Tránsito, se retuvieron 2 vehículos, y se registraron 4 testeos de alcoholemia positivos.

General Acha

Por su parte, en la localidad de General Acha, personal policial de la Unidad Regional III desempeñó operativos fijos y móviles. Durante los retenes, se labraron un total de 2 infracciones a la Ley de Tránsito, no se retuvieron automóviles y no se registraron test de alcoholemia positiva.

Asimismo, en los controles realizados en la localidad de Alpachiri no se registraron novedades.

25 de Mayo

En la localidad de 25 de Mayo, personal policial labró un total de 5 infracciones, sin retención vehicular y las pruebas de alcoholemia realizadas arrojaron resultado negativo.

Puestos Camineros Padre Buodo y La Adela

Efectivos que desempeñan tareas en el Puesto Caminero Padre Buodo, en el marco del Programa Cuidar Vidas edición Verano 2020/21, registraron 8 infracciones comunes a la Ley de Tránsito y retuvieron de forma provisoria 2 automóviles. En tanto, no registraron alcoholemias positivas.

Por su parte, en el Puesto Caminero La Adela, se registraron 8 infracciones.