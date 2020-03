Hay 20 personas aisladas por el coronavirus

Las autoridades de Salud de La Pampa fueron este miércoles a la Legislatura Provincial a dar precisiones sobre la situación del coronavirus en la provincia. Dijeron que los casos sospechosos, con síntomas pero no confirmados aún, por ahora solo son dos.

El ministerio de Salud de La Pampa informó que en la provincia hay este miércoles 20 personas aisladas a partir de que se les aplicó el protocolo de prevención del coronavirus. Estas personas llegaron de viaje en las últimas horas desde los países donde el brote del virus es importante. Las autoridades brindaron esa información durante un encuentro con los legisladores provinciales esta mañana.

La directora de Epidemiología, Ana Bertone, pidió informarse y calma, y no “asustarse”. El ministro de Salud, Mario Kohan, pidió que se retirara la prensa de la sala de comisiones dónde expusieron ante los diputados.

Por otra parte, las autoridades indicaron que, por ahora, no se suspenden los espectáculos públicos. Por el momento, solamente hay dos casos sospechosos -con síntomas- en la provincia: uno es un santarroseño al cual se le hizo una prueba y se esperan los resultados.

Etapa de contención

Bertone dijo que “estamos trabajando y articulando con todos los ministerios, por un lado estamos tratando en esta etapa de contención, significa que estamos trabajando en tener todas las estrategias para tratar de evitar que circule el virus en la provincia”.

Por ejemplo, mencionó que están articulando con Turismo y Recursos Naturales porque “tenemos la temporada de caza y estamos viendo cuáles son las mejores estrategias para evitar la inseminación”.

“Por otro lado, hemos fortalecido la vigilancia epidemiológica ante casos sospechosos. Esto quiere decir que estamos más sensibles. Entonces, frente a la presencia de personas que vienen del exterior, que ahora se amplió la definición, más fiebre o dolor de garganta, tos o dificultades respiratorias, lo consideramos caso sospechoso. Puede ser una gripe, angina, pero como tiene el antecedente de lugares de circulación, nosotros los aislamos, tomamos muestras para descartar si es influenza, si no es, se manda para coronavirus”, indicó.

“Esto es lo que hemos hecho y vamos a seguir haciendo. Eso fuera de asustar, tiene que tranquilizar. Es un sistema de vigilancia activa, sensible. Estamos tratando de bloquear y controlar”, advirtió.

kohan diputados 2

En cuanto a las personas de mayores de 65 años, Bertone dijo que en La Pampa aún no les piden que se mantengan en sus viviendas. “Esto es dinámico, hay que ir viendo las comunicaciones oficiales. Si s sabe que dentro de este nuevo coronavirus, un 80% tiene síntomas leves, otros moderados, y el grupo más vulnerable son las personas de más de 65 años. Esas personas son las que debiéramos proteger más o darle indicaciones precisas”.

“Las medidas generales las tenemos que adoptar todos. El lavado de manos frecuentes, toser en el codo”, aclaró.

Por otra parte, Bertone indicó que en forma obligatoria toda las personas que viajan desde los lugares de mayor circulación del virus deben quedar en aislamiento en sus hogares durante 14 días. “Puede ser que no hayan desarrollado síntomas pero nosotros no sabemos si los van a tener. Entonces se pide en forma preventiva que se mantengan en aislamiento”, explicó.

“Casos confirmados, no tenemos. Tenemos dos casos sospechosos, en buenas condiciones, y 20 personas en aislamiento. Se van sumando bastante”, resumió.

En esos casos, se hace un hisopado para descartar influenza, en primer término. Y el segundo paso es otro análisis -cuyas pruebas se mandan al Malbrán- para descartar coronavirus.

“No vamos a ocultar”

“La información oficial la vamos a dar siempre, no vamos a ocultar nada. Necesitamos que la población esté bien informada. Hoy no hay circulación demostrada en la provincia. Estamos en una situación de contención. Ahora se vienen las infecciones respiratorias. Tenemos que lavarnos las manos con frecuencia, desinfectar, limpiar superficies de contacto frecuente, limpiarse la nariz y descartar, no ir a trabajar si se está enfermo. Eso disminuirá la circulación de los virus respiratorios. Eso hay que ponerlo en práctica, desde ya”, insistió Bertone.

La suspensión de los espectáculos públicos todavía no es necesaria. “Si pasáramos a la otra fase, de circulación, si tenemos que suspender. Por ahora no”, finalizó.