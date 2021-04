Gurú desarrollador dice que el dólar está bajo control en pandemia

El empresario Eduardo Costantini no considera posible una devaluación en el corto plazo en Argentina.

El desarrollador inmobiliario y titular de Consultatio, Eduardo Costantini, aseguró que no ve posible una devaluación en el país al menos en el corto plazo, pero remarcó que eso no significa que no haya problemas en la economía Argentina.

En una entrevista , el desarrollador que pese a la estabilidad conseguida en estos tiempos con el dólar «los empresarios argentinos no tiene confianza con la economía».

Las principales frases de Costantini:

– Con relación al dólar lo que ha hecho el gobierno ha resultado eficaz. Hoy no se ve una escapada del dólar. Eso no quiere decir que los problemas no existan.

– Argentina va a tener una recuperación un poco menor. En el 2022 no vamos a llegar a estar en el nivel 2019.

– No creo que el Gobierno llegue a tomar las mismas medidas sanitarias del año pasado por el costo social que tendría.

– El Estado muy regulador para tratar de evitar quedarse sin dólares es como una frazada corta.

– Este año no se va a crecer mucho. No va a haber gran crisis, pero habrá una situación no deseada para atacar el problema de la pobreza.

– Para el empresariado argentino las expectativas no son buenas. El valor de la deuda soberana está muy por abajo del momento en que se hizo el canje. El valor de las empresas está por el piso, el costo de endeudamiento en el exterior es prohibitivo.

– El Impuesto a la Riqueza es un error, que fue sorpresivo. No fue dialogado. Es un aumento del Impuesto a los Bienes Personales. El gobierno anterior entendió que lo debía bajar a 0,25% y el actual lo sube 10 veces y castiga a los que tienen dinero en el exterior. Todo eso genera rechazo. Además hay cosas técnicas que a mi juicio están mal.

– Me parece poco probable que la inflación del año sea del 29%. El problema es que cuando uno regula mucho la economía se hace muy difícil manejarla. Es como un paciente intubado. Se mueve una cosa y se altera el resto. Creo que la inflación va a continuar.

– No volvamos a la anterior normalidad. Volvamos a una normalidad mejor.

– Argentina necesita un acuerdo social. La clase dirigente debería haber hecho una tregua en medio de la pandemia.

– No hay solución para la pobreza si no se crece en el largo plazo.