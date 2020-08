Guillermina Valdés confirmó la reconciliación con Marcelo Tinelli

La modelo aseguró que son ciertas las versiones que hablan del acercamiento. “Nunca lo negué”, comentó.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes.

Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli se están dando una nueva oportunidad para el amor. Así lo confirmó la empresaria en Twitter, luego de que el conductor tampoco lo negara.

El martes, Valdés citó un video en donde hablaban de las reconciliaciones de las parejas, y acotó: “Alguien me compartió esto. No suelo hablar de este tema, ni escuchar todo lo que dicen, pero quiero decir que la ciencia ficción llega a lugares insospechados, más en esta cuarentena. Igual no me enojo, nunca, los quiero y cuídense”.

Horas más tarde aclaró: “Nunca desmentí nuestra reconciliación, porque es un proceso que estamos transitando. Solo comenté que eran muy lejanas las teorías que se estaban manejando con respecto a la realidad. Gracias”.

Los rumores sobre la reconciliación llegaron menos de un mes después de la separación. El periodista Ariel Wolman contó en Nosotros a la mañana que fuentes cercanas a la pareja confirmaron que están dándose una nueva oportunidad. Y el propio conductor contestó al rumor con un guiño súper cómplice.