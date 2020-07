Guerrero le pidió a Di Nápoli que informe sobre las compras fuera de la provincia

El concejal Marcelo Guerrero por Propuesta Federal en la ciudad de Santa Rosa, presentó un pedido de informe al departamento ejecutivo municipal, con el objetivo de obtener información acerca de las compras de mercadería realizadas durante los meses de marzo, abril y mayo.

“Vemos diferencias de precios en los productos adquiridos, pero al desconocer marcas etc no podemos precisar con certeza si hubo alguna irregularidad , pero lo que más nos llama la atención es la compra a una firma de la localidad bonaerense de Mercedes” expresó Marcelo Guerrero.

Y remarcó “en diciembre colaboramos en la aprobación de la emergencia social para que el municipio tuviera las herramientas necesarias para palear las problemáticas de los santarroseños y las santarroseñas, confiando en la gestión di Nápoli. Hoy vemos que el mayor beneficio es para una empresa en particular, con domicilio en provincia de Bs As.”

“Como representante del pueblo exijo más información acerca de la mercadería adquirida y los motivos por los cuales no se compra a las distribuidoras pampeanas. En tiempos de crisis, fomentar el Compre Pampeano, redunda en beneficios para la provincia.

Este es el objetivo del pedido de informe, y no generar dimes y diretes que no llevan a ningún lado, concluyó el concejal.”