Grupo Perkuhn eligió La Adela para instalar su empresa

Se trata de una empresa con múltiples negocios y eligió el Parque Agroindustrial de La Adela (PALA) por su ubicación estratégica para comercializar su producción.

Héctor Sprenger, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias (A.P.N.) consideró que la ubicación del Parque Agroindustrial La Adela es estratégica, sobre todo teniendo en cuenta la multiplicidad de negocios con que cuenta el grupo. Además destacó el acompañamiento permanente del intendente municipal, Juan Barrionuevo, y su grupo de trabajo.“Somos un grupo de trabajo que invierte en diferentes lugares, venimos de General Roca y antes de la pandemia quien estaba en el lugar de Damián González nos invita a comprar un terreno acá en el PALA de La Adela con la finalidad de proyectar algo a futuro”, comentó Sprenger, quien añadió: “Compramos un terreno de 40 x 80 metros pero como nos pasó a todos los argentinos en tiempos de pandemia, tuvimos que reinventarnos”.Se trata de una empresa que brinda servicios al Banco de la Nación Argentina, en la Patagonia, el Valle, Neuquén y sur de la provincia de Buenos Aires, “por esto vinimos a instalarnos en La Adela, donde tenemos una inversión ganadera con campos y animales y cuando estuvimos acá comenzamos a pensar qué más podíamos hacer y construimos un primer galpón de 10 x 10 y hoy estamos en 500 m2 donde se emplaza la Fábrica de Muebles Patagónicos (FMP) y Pampa Galpones”, enfatizó.Sobre Pampa Galpones destacó que es un negocio nuevo “pensando en esta situación de necesidades que tenemos de construir galpones en la Patagonia y el país, vimos esa posibilidad y comenzamos a trabajar en el PALA. Hoy tenemos con nosotros profesionales egresados de la Escuela ENET, decidimos producir acá con gente que esté capacitada, tenemos un ingeniero junior que se encuentra a cargo de buscar personal con el perfil específico y la logística, y yo estoy a cargo de la provisión de materiales y venta, siempre digo que no hay mejor persona que el dueño para vender sus productos”, puntualizó.La mano de obra local en el PALA es de La Adela y Río Colorado y “además hemos comprado el terreno lindante, donde nos situamos con el proyecto de construir 2500 m2 de galpones para alquilar, provistos de oficinas, comedores de usos múltiples y baños con el objetivo de seducir o invitar a las demás empresas a que vengan a instalarse en el Parque Agroindustrial de La Adela”, continuó el empresario.Consideró que como representante de este grupo de empresarios “hubiera sido mucho más fácil tener un galpón y empezar a producir, pero decidimos cambiar y producir nosotros los galpones, como rentabilidad es mucho mejor ir y alquilar un galpón y estar produciendo al otro día pero no teníamos esa posibilidad acá, por eso es que queremos colaborar con el municipio pudiendo brindar estas oportunidades porque habiendo galpones para que las empresas puedan instalarse en este lugar vamos a generar más fuentes de trabajo haciendo una parte social de gran apoyo para el municipio. Estamos esperanzados y convencidos de que vamos a lograr lo que queremos”, manifestó.

Fábrica de cabañas en La Adela

Sobre el resto de los negocios del grupo, contó que tienen, en General Roca, una fábrica de cabañas con sistema de construcción pre moldeado “que la queremos instalar en La Adela para poder solucionar problemas habitacionales, nuestra política no es vender muchas casas sino solucionar problemas habitacionales y que la gente pueda tener su vivienda en el menor tiempo posible. Tenemos maquinarias de última generación y nos interesa generar recursos y fuentes de trabajo porque el trabajo dignifica al ser humano”.

Posibilidades de exportación

Héctor Sprenger estimó que cualquiera de los negocios del Grupo está en condiciones de exportar, “obviamente eso requiere un tiempo, un trabajo previo, somos una empresa consolidada pero queremos consolidarnos acá y desde el centro salir con nuestros productos. Tenemos una Ruta Nº 22 que nos une Chile, la Patagonia con Bahía Blanca y Buenos Aires y estamos cerca de la Ruta Nacional 35 que nos une a Córdoba y Bahía Blanca pudiendo brindar un servicio en cualquier parte del país”.

Prestadores de servicios al Banco Nación en una amplia zona

“Al Banco Nación le hacemos todo lo que es servicio de mantenimientos, pintura refacciones, antes éramos tercerizados y hoy somos proveedores directos con casi 10 años trabajando. Esto es lo que sirve pero no podemos quedarnos en eso, nuestra visión no es acumular divisas sino invertir, nos irá bien o mal pero esta es la vida”, expresó.

Reiteró que el Parque Agroindustrial de La Adela es un punto clave, “tenemos un gran acompañamiento del intendente Juan Barrionuevo y su personal, valoramos mucho su ayuda, lo que ustedes ven hoy acá se hizo con ahorros genuinos de la empresa, no tenemos créditos por ahora, en un futuro iremos a solicitar alguno para que la empresa funcione al cien por cien para generar más mano de obra y estar enfocados en lo que sirve porque la empresa tiene rapidez, capacidad, seriedad en el trabajo, el trabajar con el Banco Nación nos sirvió para trabajar con excelencia, todo con certificación de obra y es ahí cuando cierra el círculo”, concluyó.