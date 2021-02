Google empezará a pagarle a plataformas de noticias de Australia para evitar que lo obliguen por ley

El gigante de Internet lanzó “News Showcase”, un servicio que se asoció a 450 medios en varios países, incluyendo Reino Unido, Canadá, Brasil y Argentina, entre otros.

El logo de Google en un celular y la bandera de Australia, país que busca una ley para regular a los gigantes tecnológicos.

Google lanzó el viernes en Australia su nueva plataforma de noticias “News Showcase”, en medio de la polémica por un proyecto de ley del gobierno australiano para obligarle a pagar, al igual que a Facebook y otras grandes tecnológicas, a los medios locales por publicar sus contenidos.

Este producto fue anunciado el año pasado como parte de un plan de inversión de la tecnológica estadounidense de 1000 millones de dólares y desde entonces Google asegura que ya se asoció a 450 medios en países como Reino Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, entre otros.

Google explicó en su blog que en virtud de su “News Showcase”, en donde las noticias aparecen agrupadas en paneles, pagará a los medios locales, regionales e independientes de Australia, entre los que se cuentan al diario The Canberra Times, Crikey o The Conversation, por los contenidos que se publican en la plataforma. Según informó el gigante de las búsquedas, el acuerdo incluye a siete medios locales que recibirán una cifra no informada para ser parte de este servicio.

Australia busca asegurar la supervivencia económica de los medios locales con una ley, actualmente analizada por una comisión legislativa tras llegar en diciembre al Parlamento, que obligue a las tecnológicas a acordar un pago por las noticias y contenidos que ellos publican pero que crean los medios.

“Los paneles aparecerán en Google News en Android, iOS y la web móvil, y en Discover en iOS, lo que traerá tráfico de alto valor al sitio de un editor. También planeamos llevar News Showcase a la Búsqueda, así como otras superficies de Google News y Discover en el futuro. Cada artículo vinculado en un panel de presentación de noticias lleva al lector directamente a la página correspondiente en el sitio de un editor, lo que permite a los editores hacer crecer aún más su negocio mostrando a los usuarios anuncios y oportunidades de suscripción”, explicó la empresa.

En caso de que las plataformas de Internet y los medios tradicionales no llegaran a un acuerdo, el gobierno pretende que un tribunal medie entre ambas partes y decida la cantidad a abonar.

El lanzamiento del “News Showcase” tiene lugar después de que Google amenazara el mes pasado con desactivar la función de búsqueda en Australia si se aprueba la ley, y tras conocerse esta semana que Microsoft tiene intenciones de mejorar su motor de búsquedas Bing para satisfacer las necesidades australianas. Justamente fueron muchas las personas que empezaron a usar esta plataforma para realizar búsquedas preparándose para un desenlace no amigable entre Google y el Gobierno.

La propuesta, que pretende proteger a los medios locales, responde a las recomendaciones de la Comisión Australiana de Competencia y Consumo plasmadas en diciembre de 2019 en un informe sobre el impacto de los buscadores y las redes sociales en el mercado publicitario y de los medios.

Por su lado, el primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo este jueves que tuvo una reunión “constructiva” con Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet, la casa matriz de Google, sobre la ley, sin dar más detalles.

Tanto Google como Facebook se oponen a la propuesta legislativa porque consideran que afecta a sus modelos de negocios y genera incertidumbre.