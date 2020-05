Gobierno y bonistas extienden negociación y prorrogan acuerdo de confidencialidad

Según señalaron fuentes oficiales, la negociación sigue en curso, si bien aún existen puntos que no han podido ser acordados.

El Gobierno decidió una vez más prorrogar la negociación con los tenedores de la deuda externa. El Ministerio de Economía trabaja para extender el acuerdo de confidencialidad que venció en el día de la fecha, pero también extenderá esa negociación con aquellos acreedores que no se encontraban bajo esta premisa. Según señalaron fuentes oficiales, la negociación sigue en curso, si bien aún existen puntos que no han podido ser acordados.

En la misma línea, el Gobierno decide por estas horas la presentación que hará la semana próxima ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en la jornada del 2 de junio cuando vence el plazo para la presentación de una modificación de la oferta inicial. El Palacio de Hacienda se tomaría un tiempo adicional para realizar esa presentación y una vez enmendada la oferta deberán correr diez días para que entre en vigencia legal.

El ultimo 21 de mayor, el Gobierno había decidido no pagar el vencimiento de la deuda de u$s503 millones y extender hasta el 2 de junio inclusive la negociación con los bonistas. En ese marco, había establecido la confidencialidad como herramienta para llevar adelante la negociación, plazo que venció en el día de hoy.

Aprovechando esta instancia, los bonistas dieron a conocer en las últimas horas la contraoferta que habían acercado al Gobierno. Dos grandes grupos que estaban bajo estas cláusulas señalaron que presentaron una propuesta conjunta para obtener un alivio de flujo de fondos de u$s36.000 millones durante nueve años.

NOTICIA EN DESARROLLO.-