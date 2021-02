Gobierno habilitó las competencias amateurs y federadas

Las competencias de fútbol amateur serán sin público y podrán comenzar el próximo 13 de febrero, en tanto que las federadas, que iniciarán el 1 de marzo, tienen habilitada la presencia de público. El Decreto y los anexos con los protocolos correspondientes ya fueron publicados en el Boletín Oficial.

El Gobierno provincial dictó el Decreto y elaboró los protocolos que permitirán el inicio de estas actividades en todo el territorio pampeano.

Tanto para el deporte amateur como el federado se estableció que las actividades podrán desarrollarse de lunes a domingo entre las 7 y las 24, debiendo cumplir estrictamente los protocolos epidemiológicos elaborados para cada caso particular.

El Gobierno provincial se reserva la potestad de ampliar y/ o complementar los protocolos según lo determine la autoridad sanitaria provincial, pudiendo incluso modificar los horarios establecidos para las actividades.

La fiscalización del cumplimiento de las normativas establecidas corresponderá a las autoridades municipales en coordinación con las autoridades competentes provinciales, pudiendo disponer los procedimientos de inspección necesarios para corroborar el cumplimiento de las medidas establecidas.

Protocolos para la competencia

Algunos de los requisitos establecidos son los siguientes:

Los equipos, cuerpos técnicos, delegados, dirigentes de ambos equipos y árbitros deberán acreditarse e informar sus datos. Estos grupos conformarán la “burbuja de competencia”.

Cada deportista deberá llevar su kit de higiene personal y no se recomienda el uso de los vestuarios.

En todos los casos deberán presentar una declaración jurada aclarando que no cursan síntomas de COVID-19, requisito sin el cual no podrán competir.

Protocolos para espectadores

Solo se permitirá el ingreso en las competencias de carácter federado en los que se garantice el distanciamiento social de 2 metros. En las gradas el distanciamiento debe respetarse también hacia adelante y hacia atrás.

Al ingreso se controlará la temperatura corporal, no pudiendo superar los 37.5° y será obligatorio el uso de tapabocas, nariz y mentón en todo momento.

Se permite la ocupación máxima del 50 % de la capacidad total habilitada, debiendo calcularse el aforo computando únicamente la superficie destinada exclusivamente a la ubicación del público.

Las entradas deberán adquirirse con anticipación, preferentemente por medios digitales, y se prohíbe la venta el mismo día que se desarrolle la competencia.

Acceso directo al Decreto: https://www.lapampa.gob.ar/images/Archivos/BoletinOficial/2021/Sep3451.pdf