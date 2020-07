Gobierno habilita canje desde mañana hasta el 4 de agosto y mandará proyecto al Congreso por deuda bajo legislación local

La fecha límite era el 24 de julio, pero con la nuevo oferta la Argentina estira el plazo para seguir negociando con los acreedores. Apunta a reestructurar deuda en dólares bajo legislación local.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, difundió un comunicado que establece dos cuestiones centrales, además de hacer pública la oferta por la reestructuración de la deuda en dólares y euros bajo legislación extranjera. La primera, es que la fecha de suscripción de esa oferta será desde este lunes hasta el próximos 4 de agosto.

La segunda que, en paralelo, se enviará al Congreso el proyecto para reestructurar la deuda en dólares bajo legislación local en los mismos términos y condiciones a los que se van a establecer para la deuda bajo legislación extranjera.

El comunicado también lleva declaraciones del propio Guzmán y del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la idea de que se trata del último esfuerzo del Gobierno argentino para llevar adelante la reestructuración y convencer así a los acreedores.

La nueva propuesta del Gobierno se oficializará este lunes ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), tal como adelantó Ámbito, con miras a completar el proceso de acuerdo con los acreedores en agosto.

La mañana de este domingo el presidente Alberto Fernández, dijo que “la oferta se va a conocer hoy, va a estar abierta hasta fines de agosto” y que se trata “del máximo esfuerzo que podemos hacer, por eso esperemos que los acreedores comprendan”.

“Es un esfuerzo enorme el que hemos hecho para cumplir con nuestra palabra. Nuestra palabra era poder hacer un acuerdo que le permita a la Argentina cumplir con los acreedores y que nos permita a los argentinos no postergar más a los que ya están muy postergados”, dijo el Presidente en declaraciones a FM Milenium.

“Espero que las conversaciones, que están bastante bien encaminadas, terminen bien”, agregó el mandatario.

Acerca de la propuesta, dijo que “si esto se analiza racionalmente ni siquiera se le está pidiendo a alguien que pierda, se le está pidiendo que deje de ganar lo que estaba ganando en exceso”.

“El Gobierno anterior dio a los títulos, insólitas condiciones que el mundo no daba, y les permitió ganancias a esos acreedores que el resto del mundo no les reconocía, yo solo les estoy pidiendo que ganen como ganan en el mundo, no que ganen como Macri los dejó ganar”, concluyó el Presidente.