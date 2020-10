General Pico: Nueva “Búsqueda Activa” en barrio Federal

Esta mañana, con el objetivo de salir a buscar personas con síntomas y relevar domicilios para un mejor control de la pandemia, se desarrolló la segunda etapa de la “Búsqueda Activa” de casos positivos de COVID-19 en barrio Federal, de General Pico.

El director del Hospital Gobernador Centeno, Esteban Vianello, informó a la Agencia Provincial de Noticias, que continúa el trabajo diagramado para contener la diseminación y el contagio del virus a partir de detectar tempranamente los casos. “Preocupa el crecimiento constante y estable que se viene dando en la Provincia, pero tenemos que seguir trabajando a fondo, tratando de utilizar todas las herramientas que tenemos y el poco aprendizaje que tuvimos en estos 7 meses del conocimiento propio del virus, y las estrategias que implementamos en este tiempo en los diferentes brotes que se dieron en La Pampa que fueron positivos, como los aislamientos, el volver fases atrás, el sectorizar los casos, son estrategias que el Gobierno de la Provincia va implementando y está dando sus resultados”, añadió.

Asimismo, el médico recordó la importancia de en caso de presentar síntomas, consultar al médico de cabecera y autoaislarse, “de allí planifico una consulta ya sea en instituciones privadas o en el mismo Hospital o Centros de Salud, para poder ir con un turno programado, no hacer una cola en sala de espera, que es un poco la estrategia que armamos en lo que va de este año”.

Finalmente, Vianello consideró que el hecho de que no haya circulación comunitaria es producto del gran esfuerzo que se realiza desde el sistema de Salud y de la comunidad asociada. “Hoy es un gran equipo, sin la comunidad trabajando con nosotros desde Salud no podemos hacer mucho. El compromiso de la ciudadanía pampeana y piquense particularmente en nuestra ciudad, es alto en este sentido salvo las excepciones que conocemos. Puntualmente tenemos que decir que hay un alto compromiso de la sociedad en el trabajo conjunto y el trabajo conjunto con Salud es éste, cuidarse, dar la alarma, quedarse en su casa, comunicar los síntomas y el autoaislamiento”.

En General Pico son más de 2.700 las personas aisladas.