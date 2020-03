General Pico: Más de 20 demorados por no respetar la cuarentena

El comisario Dupuy, confirmó que hay mas de 20 demorados en la Comisaría Primera y que van a continuar las demoras con cada vecino que circule en la calle sin justificativos.

Uno de los casos, se dio en un terreno ubicado en Avenida de Circunvalación frente al Pampaban donde había hombres desmalezando un terreno.

Es preciso informar que estos demorados, se mostraron con predisposición para con la Policía y dijeron que se iban a retirar del lugar, sin embargo, el personal policial los demoró de igual modo.

En diálogo con Somos Noticias, el responsable de Comisaría Tercera, Lucas Rinaldi contó que “estamos pidiendole a la gente que si van a hacer las compras lo hagan de a uno, con un solo ocupante por vehículo para que no haya tanta cantidad de gente circulando en las calles. Lo implementamos hoy a la mañana en el supermercado de Chango Más donde vimos que había bastante gente”.

Además, agregó que “vemos que la gente sigue circulando, a pesar de que le hemos hecho actas de notificación. A partir de este momento ya está coordinado, vamos a empezar a demorar gente porque la gente no puede andar por las calles, no tiene justificativo, salvo que sea una cuestión médica, lo que ya es de conocimiento público”.

Ante la consulta de si la gente realmente entendió que no se puede circular por las calles sin justificativo, Rinaldi comentó que “a lo mejor no captaron el mensaje, no sé qué pensarán, pero es una medida que ya está dispuesta y es de conocimiento público. Vamos a actuar de esta manera. La gente se tiene que quedar haciendo cuarentena”.

Los operativos continuarán todo el tiempo, no importa el horario y la gente que ande en la calle sin motivos, será demorada y trasladada a las comisarías.

Fuente:infopico