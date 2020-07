General Pico El autódromo se convertirá en un reservorio de agua artificial

La Municipalidad local descartó que a futuro se pueda retomar la actividad del deporte motor en el Autódromo Regional Ciudad de General Pico, ubicado en la zona norte. Así lo indicó el secretario de Planificación y Gestión Urbana, Jorge Gabba, tras reuniones que mantuvo durante los últimos días con representantes de diferentes categorías automovilísticas.

Hace unos días, el funcionario comunal se reunió con representantes del karting, y ayer a la mañana lo hizo con Alejandro Ortega, de la Asociación Civil Pilotos Pampeanos del Cuarto de Milla (picadas) y con Mauro Costán, referente del Zonal 2000.

Durante los últimos años, representantes de diferentes categorías del deporte motor pampeano acercaron propuestas para poner en marcha el Autódromo local, que hace cuatro años que no tiene actividad. Tras varias reuniones, el año pasado quedó habilitado para el patín, pero no así para las picadas de autos y motos, como pedían.

La comuna, través de Gabba, ayer confirmó que se mantendrá en esta postura y que la parte de la pista se usará para hacer un reservorio de agua. El resto del predio será acondicionado como lugar de esparcimiento y recreación.

El trazado piquense lo construyó el Club Sportivo Independiente en los 70, y a principios de la década de los 90 quedó cerrado. Luego la comuna lo reactivó en 2006 y se usó para picadas y para las carreras de las categorías «techadas». En esos tiempos firmó convenios con la Asociación Civil a Todo Motor y con la Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo (Fepad). Vencidos esos convenios, no se volvió a autorizar su uso para la práctica del deporte motor.

Proyecto.

El municipio afronta una obra de desagües, uno de ellos, en la esquina de las calles 29 y 40. La intención es que la parte central de la pista, que está emplazada en uno de los puntos más bajos de la ciudad, sea utilizada como un reservorio de agua.

Este «pequeño pulmón» permitirá el desagote de los canales pluviales, cuando se registren lluvias importantes.

Según se indicó, se trabaja en un proyecto que fue calificado como «superador» y que va «a permitir solucionar algunos problemas de la ciudad, a través de los desagües pluviales. Además vamos a generar un lugar de esparcimiento y utilización. El proyecto está en una etapa elaboración casi terminada».

En el ingreso al predio hay una importante arboleda, a la que se le añadirá equipamiento e infraestructura para que se transforme ese espacio en un lugar de recreación y esparcimiento.

«Es una zona de una forestación importante, esas cosas no las vamos a tocar. La pista está en un estado malo, pero va a servir para los rollers y el skate. No está programada la actividad motor», explicó el funcionario.