Funcionarios y dirigentes deportivos revisaron cuestiones atinentes a los protocolos contra COVID

El salón de usos múltiples de Perú sirvió como escenario para que el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar, se reuniera con dirigentes de la Liga Cultural de Fútbol y representantes de los clubes de la zona sur con la finalidad de analizar la situación actual del fútbol y el estricto cumplimiento de los protocolos vigentes.

Participaron, además del subsecretario, el director de Políticas Deportivas, Fernando Porlay y los clubes Unión de Bernasconi, Sportivo y Cultural de General San Martín, Villa Mengelle e Independiente de Jacinto Arauz, Huracán y Pampero de Guatraché, Unión de General Campos y Deportivo Alpachiri, quienes agradecieron al presidente de la Comisión de Fomento, Roberto Kronemberger por la predisposición y las atenciones recibidas.

Sobre el particular Almudévar analizó ante la Agencia Provincial de Noticias que “ha sido una reunión enriquecedora, siempre hay dirigentes que quieren ayudar para estar lo mejor posible en esta situación que estamos viviendo”. Indicó que “hoy nos juntamos con todos los clubes de la zona sur que están dentro de la Liga Cultural de Fútbol, hablamos de los protocolos, de cuestiones que tienen que ver con la presencia de público en las canchas, sacarse dudas, recibir consideraciones de lo que nosotros venimos haciendo y entre todos poder mejorar”. Aseguró que “nos vamos muy contentos porque tenemos el mismo objetivo, cumplir con todos los protocolos para poder transitar este estatus epidemiológico en nuestra Provincia”.

Perú, un lugar de encuentro

Almudévar destacó que la localidad de Perú es un punto de encuentro, “el salón de usos múltiples que tiene la comisión de fomento es de excelencia, un lugar para que se puedan hacer todo tipo de reuniones que tengan que ver con el deporte, con el desarrollo, la cultura, etc. Perú es una localidad pequeña pero muy linda y este salón encuadrado en los viejos galpones de la estación del ferrocarril es recomendable para hacer reuniones, porque está equidistante de muchísimas localidades del sur provincial. Fuimos muy bien recibidos por su intendente Roberto Kronemberger y pasamos un muy buen momento”.

Sobre el final dijo que “a todos les pedimos el uso de barbijo y distanciamiento social. Hay que cuidarse mucho, y a la gente del deporte, a los espectadores, que respeten el protocolo usando el tapabocas porque el deporte es un producto saludable que no solo genera actividades sino fuentes de trabajo. Debemos cuidarlo y cuidarnos entre todos, la gente tiene que seguir viendo y disfrutando del fútbol en nuestra Provincia que es una de las pocas que puede trabajar de esta manera. El protocolo debe respetarse al cien por cien y el uso del barbijo y el distanciamiento es fundamental en esto”, puntualizó.

Roberto Kronemberger, presidente de la Comisión de Fomento de Perú expresó que “fue una linda sorpresa que la Liga Cultural de Fútbol a través de sus autoridades nos tengan presentes y nos hayan elegido para hacer esta reunión con los clubes de la zona sur. Fue como si se hubiera reunido la microrregión IX de la Provincia”.

Contó que “cuando nosotros comenzamos a desarrollar la idea de transformar el galpón del ferrocarril en un salón de usos múltiples siempre quisimos construir un pequeño salón con todas las comodidades como para que la zona sur de La Pampa tenga un punto de encuentro teniendo en cuenta que no estamos muy lejos de Santa Rosa y equidistantes de todos los pueblos de nuestra microrregión y también de la zona oeste cuando vienen a General Acha”.

Añadió que el objetivo siempre fue interesar a las autoridades provinciales para que se puedan desarrollar actividades en este lugar. “Por la pandemia no pudimos completar nuestra idea, pero solo nos faltan dos o tres cosas, creo que gusta mucho y será un buen lugar de encuentros”.

Puntualizó que “toda obra siempre va de la mano de los demás emprendimientos. Cuando pensamos en construir el hotel y el salón queríamos que todo fuese un complemento. Cuando esté terminado el hotel acá tendremos un muy lindo salón de eventos para llevar a cabo almuerzos y cenas y cuando se finalice con el albergue tendremos una capacidad interesante en cuanto a cantidad de alojamientos”.

Agradeció al subsecretario de Deportes por estar presente “y tenernos siempre en cuenta, somos un pueblo chico que no participamos en muchas actividades deportivas, pero siempre estamos presentes en las planificaciones que vienen desarrollando”, concluyó.