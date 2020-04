“Formosa miente y esconde sus datos sobre Coronavirus”, acusó una autoridad sanitaria del Chaco

En un programa televisivo del Chaco el doctor Nicolas ivancocich Director de la Unidad Central Coordinación de Emergencias Médicas de Chaco, según los periodistas chaqueños realizó una denuncia gravísima al acusar a las autoridades del Gobierno de la provincia de Formosa, de mentir para ocultar los datos reales de los afectados por Coronavirus en Formosa.

La situación del Chaco es muy especial porque a los casos de dengue se le sumó el coronavirus. La provincia tomó medidas drásticas para evitar los contagios que principalmente llegan desde la frontera, tanto por Asunción del Paraguay via Formosa y también por Foz de Iguazú con Brasil. La mayoría de los casos positivos del Chaco ingresaron al país por Formosa.

El doctor Nicolas ivancocich, está hablando claramente de Formosa: “los de alado tienen más casos que nosotros y están mintiendo. No blanquean todo lo que les está pasando”.

La vergonzosa respuesta de un abogado Juticialista formoseño y funcionario del gobierno de Gildo Insfrán, que se burla de la desgracia de los hermanos Chaqueños. ESE ES EL MODELO!!! Relato mata Pandemia?

Justamente resaltábamos nosotros que Formosa no tuviera ningún caso. Acabamos de darle un título a los diarios nacionales, Esto es una información nacional: “Formosa miente y esconde sus datos sobre Coronavirus”. “Hay provincias que mienten y esconden sus datos” lo dijo una autoridad sanitaria del Chaco, no me parece un dato menor. Me parece un dato preocupante, remató el periodista cordobés.

Fuente:diarioOpinión.com.ar