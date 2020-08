Forestello es otra vez entrenador de Nueva Chicago

Rubén Darío Forestello será otra vez director técnico del “Torito”, según lo confirmó el club de Mataderos en su cuenta de la red social twitter.

Rubén Darío Forestello oficializó hoy su regreso como entrenador de Nueva Chicago, club de la Primera Nacional que se había quedado sin DT en medio de la pandemia y un escándalo público con Omar Labruna, que solo dirigió un partido.

“Yagui” Forestello, que firmó un contrato hasta diciembre de 2021, dejó un gran recuerdo de su anterior paso por el “Torito”, con una campaña bastante buena en 2015, en Primera División, pese a que terminó en el descenso a la Primera Nacional.

Chicago, durante la temporada que se canceló por la pandemia de coronavirus y donde estaba último muy complicado por la permanencia en Segunda División, tuvo cuatro entrenadores: Gastón Esmerado, Rodolfo De Paoli, el interinato de Ezequiel Giaccaglia y Labruna, quien sólo dirigió un partido (1 a 1 con Ferro) antes del receso.

“Para mi entera sorpresa, en el día de ayer 20 de julio de 2020, cuando pensé que me reuniría para consensuar con los dirigentes el proyecto de ascender, me comunicaron que no estaría más en mi cargo, sin ningún tipo de explicación”, había dicho Labruna.

Este jueves, la dirigencia de Chicago oficializó el arribo de Forestello, de 49 años, con vasta trayectoria en el ascenso, en equipos como Atlético de Rafaela, El Porvenir, Unión de Sunchales, Santamarina de Tandil, San Martín de San Juan -su último club-, Colón de Santa Fe, Talleres de Córdoba, Patronato de Paraná, Olimpo de Bahía Blanca y San Martín de Tucumán.