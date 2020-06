FIFA falló a favor de Nueva Chicago en el caso Norberto Palmieri y condenó a Oriente Petrolero

El organismo con sede en Zurich se expidió favorablemente para el club de Mataderos. La entidad boliviana deberá pagar U$S 68 mil más un interés del 5% anual dentro de 45 días. De no abonarse la cifra, la institución demandada quedará prohibida de fichar jugadores. Detalles.

FIFA falló a favor de Nueva Chicago en el caso Norberto Palmieri y condenó a Oriente Petrolero de Bolivia a pagarle U$S 68 mil más un interés del 5% anual aplicable desde el pasado 16/2 hasta la fecha de pago (aproximadamente U$S 78 mil). De no abonarse la cifra, la institución boliviana quedará imposibilitada de fichar jugadores.

Resulta que Palmieri rescindió su vínculo con Nueva Chicago a finales de 2018 y siguió su carrera en Oriente Petrolero. La entidad demandada debía pagarle un monto por derechos de formación al club de Mataderos, pero nunca se abonó. Por eso, la institución argentina elevó un reclamo al organismo que tiene sede en Zurich.

Según le dijeron desde Nueva Chicago a Doble Amarilla, el club fue notificado a través de su abogado. “Oriente Petrolero tiene la voluntad de abonar, negociar o de apelar, así que vamos viendo cómo se resuelve todo”, manifestaron desde el club verde y negro.

A su vez, le agregaron a este portal que esperan una resolución favorable a la brevedad por Nahuel Ferraresi, quien se marchó en condición de libre a Deportivo Táchira de Venezuela en 2017.

LA RESOLUCIÓN DE FIFA: