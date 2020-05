Fernández dijo que implementarán “inmediatamente” políticas públicas en barrios populares porteños

El Presidente mantuvo un encuentro que mantuvo con referentes sociales de esos barrios, en el que se interiorizó sobre los problemas que enfrentan para “ayudar a resolverlos”.



El presidente Alberto Fernández anticipó que el Gobierno nacional pondrá en marcha “inmediatamente” políticas públicas en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires para evitar que se potencien los contagios por coronavirus, en el marco de un encuentro que mantuvo hoy en la Residencia de Olivos con referentes sociales de esos barrios, en el que se interiorizó sobre los problemas que enfrentan para “ayudar a resolverlos”.

“Sé que tienen problemas y vamos a ayudar a resolverlos, quiero que los que están sufriendo, no sufran más”, se comprometió Fernández, que sostuvo que “Argentina fue un país distinto cuando le dimos derechos a la gente. Y fue muy distinto cuando se los sacaron”.

Según se informó en un comunicado, también se comunicó en este encuentro que el Estado nacional pondrá a disposición un edificio cercano al barrio Padre Mugica con 700 camas, que servirá como espacio de aislamiento, así como también la realización de testeos.

Los referentes sociales expusieron un informe pormenorizado sobre la situación en los barrios populares y valoraron el espacio de diálogo “hacia adelante” como “un puente más para frenar lo que está pasando” al tiempo que se comprometieron a “sumar” y ser “propositivos”, según el mismo comunicado.

Los referentes hicieron hincapié en el derecho al acceso al agua potable, la distribución de alimentos, el subsidio para la compra de garrafa, el riesgo eléctrico con el que conviven y el aumento de los casos de dengue.

Al concluir la reunión y abandonar la residencia, la legisladora porteña (Frente de Todos) María Rosa Muiños, dijo a la prensa que “obviamente la obligación primaria es del gobierno de la ciudad”, pero que Alberto Fernández “como Presidente y como dirigente político comprometido socialmente, no iba a hacer oído sordos al reclamo”.

Según relató, Fernández manifestó que “se iba a ocupar, que iba a hablar con (el Jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, sobre estas cuestiones que no tienen que ver sólo con los protocolos, sino de garantizar el alimento para que la gente pueda hacer la cuarentena”, así como también “el acceso a los productos de limpieza o desinfección necesarios, y muchísimas otros aspectos”.

Muiños precisó que “la preocupación central fue ver cómo hacer para que el virus no se expanda en los barrios populares debido al descuido, ignorancia y desidia del Ejecutivo de la Ciudad”.

Indicó también que querían que “ambos Ejecutivos, el porteño y el nacional, coordinen una política seria para que el virus no siga matando gente dentro de las villas, no por ignorancia sino porque no hay un protocolo de cuarentena comunitaria”.

De la reunión participaron Nacho Levy, Fidel Ruiz, Lilian Andrade, Joana Ybarrola, Nancy Orellana, María Angélica Urquiza, Nelson Santacruz, Cándida Orosco Vargas, Paola Castro, María Claudia Albornoz, Alejandro Mur Rios, Yamila Aquino Galeano, Alejandra Díaz y Anabel Delgado.

Por su parte, el presidente estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; de Defensa, Agustín Rossi; de Seguridad, Sabina Frederic; y la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.

También participaron el senador por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde, la diputada nacional Paula Penaca, los legisladores porteños Claudio Ferreño y Javier Andrade, y los presidentes de las juntas comunales de la Comuna 4, Ignacio Álvarez, y de la Comuna 8, Miguel Eviner.