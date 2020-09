Femicidio en Mendoza: encontraron dentro de un pozo el cuerpo de una mujer que era buscada hace una semana

Los bomberos trabajaron dos días en el hueco hasta hallar los restos. Por el asesinato detuvieron a un compañero de trabajo de la víctima.

El cuerpo de Dora Hidalgo fue encontrado en un pozo de extracción de agua.

Una mujer que era buscada desde hace una semana fue encontrada asesinada dentro de un pozo de extracción de agua, ubicado en un predio donde funciona un salón de fiestas. El crimen sucedió en el departamento mendocino de Maipú y por el hecho la Policía detuvo a un hombre.

La víctima, identificada como Dora Hidalgo, tenía 67 años y estaba desaparecida desde el 31 de agosto.

Sus restos fueron encontrados el sábado en el pozo de más de 80 metros de profundidad situado en el salón de eventos “Luna India” en la localidad de Coquimbito, donde Hidalgo realizaba distintas tareas de mantenimiento y limpieza, además de encargarse de alimentar los perros del lugar.

La mujer, que era de Córdoba pero estaba radicada en Mendoza, vivía en una casa dentro del predio. Al no tener noticias de ella, su familia de inmediato hizo la denuncia por la desaparición y organizaron una campaña en redes sociales para buscarla.

La hermana de la víctima escribió en Facebook: “Buscamos a Dora. Fue vista por última vez en la zona de Villa Seca. No se ha ido por su voluntad: no llevó ropa ni DNI. Ha dejado la puerta de su casa abierta porque supuestamente iba y volvía. No se llevó más que su celular, que tampoco aparece, y las llaves de ese predio. Estamos desesperados”.

Investigación

Un empleado del lugar -que pertenece al presidente del club Godoy Cruz de Mendoza, José Mansur- relató a las autoridades algo que fue clave: vio moscas alrededor del pozo. Esto hizo que durante varias horas realizaran un operativo en el lugar hasta dar con el cuerpo.

Los policías y bomberos trabajaron desde el viernes en el pozo perforado, donde encontraron manchas de sangre y 24 horas después lograron divisar los restos. Así lo informó la agencia Noticias Argentinas.

Un detenido

La Policía inició una investigación y dio con un sospechoso: un electricista y plomero de 35 años que, al igual que la víctima, cumplía tareas en el interior del lugar.

Identificado como José Daniel Moreira Leyes, el hombre fue puesto fue puesto a disposición del fiscal de Homicidios local Gustavo Pirrello, que tomó intervención en el caso, y está imputado.

“Luego de la realización de la necropsia del cuerpo encontrado ayer en el predio de Rodeo del Medio se informó al fiscal de la causa, Dr. Gustavo Pirrello, que pertenece a la señora Dora Hidalgo”, informaron desde el Ministerio Público Fiscal, según consignó el medio local Mendoza Online.

“Asimismo se informa que el fiscal procedió a imputar al único detenido en la causa, por el delito de femicidio”, completaron.